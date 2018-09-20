“善良生长”未必都要“硬性规定”（洛潭说事）

市二外西校区2000多名师生为帮助听障儿童“唤醒耳朵”，每人每天捐1角钱，一年多捐款8万余元。这事经晚报报道后，打动了不少人。耐人寻味的是，这场“天籁计划”公益主题活动虽“没有硬性规定、没有刻意组织”，却成了师生融入日常的“行动自觉”，还吸引了广大家长和学校保洁、门卫等人的加入。

市二外西校区2000多名师生为帮助听障儿童“唤醒耳朵”，每人每天捐1角钱，一年多捐款8万余元。这事经晚报报道后，打动了不少人。耐人寻味的是，这场“天籁计划”公益主题活动虽“没有硬性规定、没有刻意组织”，却成了师生融入日常的“行动自觉”，还吸引了广大家长和学校保洁、门卫等人的加入。（>>>新闻回顾）

在现实中，引导学生做公益的事情并不少见，但像这样不带硬性规定，化公益养成为“日积月累的善举”，不多见。回味同学们的话，从“如果我们的一点点付出能帮一个人改变人生，这是多么不平凡的事”，到“因为1毛钱不够买耳朵(耳蜗)，我多投点儿，小朋友就能快一点儿听到声音”，再到“感觉自己也是里面的一粒沙子，很有成就感”，无不证明日复一日的氛围熏陶已在孩子们的心底埋下了一颗颗善良的种子。当他们为此自发举办爱心晚会，并将上千元门票收入悉数捐出时，更是让“润物细无声的教化意义”得到了生动诠释。

这些年，不少中小学都在积极尝试爱心教育、慈善培养、公益启蒙，得到了社会广泛认可。值得注意的是，在这方面，还有一些学校仍停留在“过去式”，一谈爱心就是“你应该如何”“你必须这样，不能那样”的强制性规定。这样做，出发点当然是好的，不过效果可要打问号了。试想，对于心智还不完全成熟的孩子来讲，有时连是非对错、善恶美丑都还未必分得清楚，就要“硬性规定”如何如何，他们又能怎么充分理解并内化于心、外现于行，让善行成为一种自发生长的行为自觉呢？

“善良生长”未必都要“硬性规定”。每个孩子都是一块天然的美玉，鼓励孩子自发参加公益，就是在培养他们发现、感知、践行善良的能力。有人说，教育就是用一棵树摇动另一棵树，用一朵云推动另一朵云，用一个灵魂唤醒另一个灵魂。很多时候，“言传”引导是重要，但春风化雨、循循善诱，不带硬性规定的“身教”更重要。摒弃功利性的教育追求，付诸足够的耐心和细心，正是在帮孩子们“扣好人生第一粒扣子”。

教育承担了太多太多的使命，寄托了太多太多的期望，但“培养什么人，是教育的首要问题”。创新公益与慈善养成的“打开方式”，告别刻板僵化的“说教”，少些硬性规定的“束缚”，让孩子在持之以恒的探索尝试中前行，“做一个好人”或许可以更好地“拔节生长”。（新闻观察员 洛谭）