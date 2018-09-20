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栾川兄妹煤气中毒 老师一通电话救命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-22 09:21

　　“谢谢王老师！是您救了我和妹妹的命！”18日，一面“事故无情人有情助人为乐显真情”的锦旗被送到栾川县第四实验小学教师王伊谦手中。

　　14日早上，该校五(1)班班主任王伊谦像往常一样课前10分钟走进教室，看到学生刘小宇(化名)的座位空着，一丝不安涌上心头。刘小宇来自四川省，她的父母3年前到灵宝市做生意，把她和30岁的哥哥刘小波留在了栾川县。

　　感觉事情不对，王伊谦赶紧拿起手机拨打刘小波的电话打听刘小宇的下落，但十几个电话打过去，均无人接听，微信语音也没人接听。

　　安排好学校的事情后，王伊谦一路跑向兄妹俩租住的房子，但敲了半天门也没人回应，房东也没找到。随后，王伊谦找来刘小宇的邻居继续敲门，自己跑回学校把情况报告给了学生处主任李建成。李建成得知情况后，和王伊谦等人直奔刘小宇租住的房子。

　　当王伊谦等人来到刘小宇家门口时，房东和刘小宇的邻居刚用棍子撬开窗户，眼前的情景把众人吓住了——刘小宇蜷缩在被窝里昏迷不醒，叫了半天才睁开眼，刘小波口吐白沫不省人事！兄妹俩应该是煤气中毒了。

　　众人连忙打开门窗通风换气，并把尚有意识的刘小宇抬到室外，但不敢擅自处理情况严重的刘小波。此时，有人拨打了120急救电话。

　　不到5分钟，救护车便赶到，把兄妹俩送到了县城一家医院。

　　医生表示，兄妹俩确实是煤气中毒，多亏发现及时，如果晚到20分钟，兄妹俩恐怕就救不回来了！刘小宇的父母远在外地，一开始并不知情。看着病床上的刘小宇没人照顾，王伊谦主动留下。事发当日16时，刘小宇的爸爸闻讯从三门峡市赶来。

　　如今，经过治疗，兄妹俩已康复。刘小波说，事发前几天，家里煤炉导气管堵了，他取下来后没来得及安上，没想到煤气中毒了。

　　为感谢学校老师的救命之恩，18日，刘小波把锦旗送到了学校。对于救人善举，王伊谦说：“我只是做了自己该做的。”（洛阳晚报记者 常书香 通讯员 李华南）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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