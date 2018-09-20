洛阳援赞医生司建洛：在异国救死扶伤 其实很想家

“阿姨，建洛在非洲援赞暂时不能回来，我们替他看望您。”“多谢你们了！我没事儿，叫他放心为国家工作！”21日上午，河南科技大学第一附属医院(简称科大一附院)开元院区血管外科的一间病房里，传来这样一段对话。科大一附院麻醉医师、中国第20批援赞比亚医疗队队员司建洛的母亲因病第二次住院，正在执行援赞任务的司建洛无法回国探望，该院副院长杨建学等人特地来看望司建洛的母亲。今天的“走基层”，记者没能“走”到司建洛身边，但通过微信视频采访，我们对这些国家重任的担当者有了更深的了解。

非洲医生和司建洛(右)贴面合影

“阿姨，建洛在非洲援赞暂时不能回来，我们替他看望您。”

“多谢你们了！我没事儿，叫他放心为国家工作！”

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21日上午，河南科技大学第一附属医院(简称科大一附院)开元院区血管外科的一间病房里，传来这样一段对话。

科大一附院麻醉医师、中国第20批援赞比亚医疗队队员司建洛的母亲因病第二次住院，正在执行援赞任务的司建洛无法回国探望，该院副院长杨建学等人特地来看望司建洛的母亲。

今天的“走基层”，记者没能“走”到司建洛身边，但通过微信视频采访，我们对这些国家重任的担当者有了更深的了解。

“在国内拿手术刀的手，重活杂活一样能干好”

2018年5月28日，中国第20批援赞比亚医疗队抵达赞比亚，开始执行为期1年的援非任务。该医疗队由科大一附院牵头组建，全队28人，洛阳派出22人，郑州2人，济源4人。全队分为3组分赴3个城市，其中司建洛和其他3名队员前往最为艰苦的恩多拉市。

“没啥说的，干吧！”援赞之前，队员们已经有了充分的心理准备。他们挽起袖子，用一周时间把驻地清理好。

队员刘亚辉兼职司机，迅速驾驭了左舵汽车，保证大家出行安全；队员贾玉涛兼职理发师，让大家的仪容更加体面；队员原中发兼职水电工，保障大家能正常做饭洗衣……司建洛说：“事实证明，这些在国内拿手术刀的手，重活杂活一样能干好。”

司建洛和非洲儿童在一起(受访者供图)

“合个影吧，中国医生是最好的医生”

司建洛工作的恩多拉教学医院是隶属于赞比亚卫生部最大的单体综合性医院，但该医院医生短缺，仅78人，麻醉医师只有2人。

刚到医院时，该院麻醉科的主任曾说过“中国医生是来进修学习的”“我们只尊重真正的强者”的话，司建洛和他互不服气。

经过日积月累的工作磨合，这名主任渐渐发现中国医生比他想象中的要厉害，他们之间的共同话题也越来越多。一次新生儿窒息抢救，司建洛不顾当地高达50%的孕妇艾滋病感染率，连防护措施也来不及做就冲了上去，最终使孩子转危为安。从手术台上退下来，司建洛发现这名主任站在人群中，向他竖起大拇指。

经过一次次成功合作，有一天，这名主任兴奋地跑到手术室说：“司，合个影吧，发在我的Facebook上，中国医生是最好的医生。”拍下第一张合影后，这名主任并不满意，说必须脸贴脸才能显示出深厚情谊。“第二张照片上我的表情有些僵硬，因为我当时真的不习惯和一个男人贴着脸拍照。”司建洛笑道。

“如果疫情暴发，我们只能冲上去”

在赞比亚工作和生活有多危险？

司建洛说，在国内很少用到的应急艾滋病阻断药、抗蛇毒血清及治疗疟疾的青蒿素，在这里是必备的。

2018年，刚果(金)暴发埃博拉疫情，恩多拉离刚果(金)最近的地方只有10分钟车程。队友问司建洛：“埃博拉一旦蔓延到我们这里，我们会不会撤离？”司建洛说：“你想多了，只有爆发战争，我们才会撤离，因为我们不会打仗。如果疫情暴发，我们只能冲上去，因为我们是医生。”

比疫情更危险的，是当地的治安状况。恩多拉市所在的铜带省是政府反对派的大本营，常有示威、暴乱发生。援赞医疗队有严格的规定，除了上班和采买生活物品，队员不得私自离开驻地。

“这些经我抢救复苏的非洲宝宝，是我最引以为豪的成绩”

由于剖宫产麻醉和新生儿复苏是司建洛的特长，越来越多要做剖宫产手术的人来找中国的麻醉医师。

司建洛说：“这些经我抢救复苏的非洲宝宝，是我最引以为豪的成绩。看着这些孩子的脸，我可以问心无愧地说，我为赞比亚人民的健康事业做出了自己的贡献。”

司建洛在一篇日记中写道：“在非洲工作近8个月了，母亲两次住院手术我都不能陪在她身边，看到微信朋友圈中别人发家庭团聚的照片，我也羡慕不已。我想起一位援非前辈在河南派遣援外医疗队45周年纪念大会上的讲话，‘我们援外医疗队员无怨无悔，为赞比亚人民的健康幸福，我们愿意奉献自己的技术才能。作为国家重任的担当者、一带一路的贡献者、中非友谊的传播者，我们深感骄傲和自豪……’”(洛阳晚报记者 王妍 通讯员 刘群)