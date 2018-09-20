洛阳地铁盾构施工首次成功完成穿河作业

我市地铁建设又传喜讯！昨日，记者从市轨道交通集团获悉，“牡丹16号”盾构机在地铁1号线七里河站至王城公园站南侧隧洞掘进中，顺利下穿涧河及中州桥。这是我市地铁盾构施工中首次成功完成穿河作业。

雅琦 制图

我市地铁建设又传喜讯！昨日，记者从市轨道交通集团获悉，“牡丹16号”盾构机在地铁1号线七里河站至王城公园站南侧隧洞掘进中，顺利下穿涧河及中州桥。这是我市地铁盾构施工中首次成功完成穿河作业。

地铁1号线七里河站至王城公园站南侧隧洞区间全长1396米，其中96米为下穿涧河段。根据前期测量，该段涧河河面宽约46米，水深约3米，河底为稳定性较差的淤泥、细沙和富水卵石层。

“盾构机下穿的难点在于地层结构和施工环境的复杂程度较高，除地层因素外，还要考虑对桥梁的影响。”市轨道交通集团相关负责人表示，盾构区间涧河段距中州桥桥桩最近处仅4.7米，桩底位于隧道斜上方，这对盾构机掘进控制提出了很高要求。

“牡丹16号”是我市地铁施工中首次执行穿河作业的盾构机。为顺利完成下穿涧河及中州桥的任务，施工单位提前1个月组织专家进行分析研判，通过优化掘进参数、调整渣土改良模式、加强同步注浆和二次注浆控制等多种方式来确保盾构机安全掘进。

“这是我市地铁盾构施工中首次成功完成穿河作业，为我市地铁项目在全断面富水卵石地层下穿河流施工方面积累了宝贵经验。”该负责人表示，“牡丹16号”盾构机顺利下穿涧河及中州桥，在渣土改良、掌子面稳定及盾构机推力、扭矩、注浆等参数控制方面积累了数据，为后续下穿涧河、瀍河、洛河的施工提供了针对性较强的参考。

“牡丹16号”盾构机是一台“洛阳造”土压平衡盾构机，由中铁工程装备集团洛阳有限公司制造，直径6.47米，总长约85米，总重约450吨。去年7月16日，该盾构机从地铁1号线七里河站首次始发，朝牡丹广场站掘进，当年10月31日实现隧洞贯通。随后，“牡丹16号”盾构机二次始发，从七里河站沿南侧向王城公园站掘进，计划今年3月上旬实现“洞通”。

按照我市地铁施工计划，地铁1号线建设共有4台盾构机下穿河流，除已顺利下穿涧河的“牡丹16号”外，“牡丹17号”盾构机计划于今年3月下穿涧河，“牡丹6号”等2台盾构机计划于今年5月下穿瀍河。 （洛阳日报记者 李东慧 通讯员 马毓鋆）