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洛阳希望桥突发大火？消防部门：桥下路边荒草失火，很快被扑灭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-21 23:31

　

视频由消防救援部门提供

　　今日21时50分许，有网友在本地一网络论坛发帖称：“突发！南环路希望桥突然着火，火势凶猛，希望人没事！”该网帖迅速引发网友关注。

　　洛报融媒记者看到，该网友在网帖中发布了一张失火的照片和一段视频，现场烟雾较大，文字有“希望桥上突发大火，火势凶猛!这视频看着很吓人啊，周围还有好多汽车经过，希望大家小心行驶”等内容。洛报融媒记者联系该网友得知，该视频是其朋友发的，朋友没在现场，是转发其他人的视频。

　　洛报融媒记者联系消防救援部门对此事进行核实。今日19时48分，洛龙区消防救援大队关林中队接指挥中心调度指令，南环路希望桥的桥下路北一片荒草失火。19时57分，消防救援队员赶到现场，着火面积约10平方米，二十多分钟后，该处明火被扑灭。

　　消防救援队员说，当时，风大火势蔓延比较迅猛，好在及时扑灭。目前，失火原因不明，有待进一步调查。消防队员提醒，大风天气，请大家注意森林等防火，避免发生意外造成损失。（洛报融媒记者 余子愚）
[ 责任编辑：马佳佳]
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