“读万卷书，行万里路”。洛阳如同一本丰富的百科全书，随手翻开都是一幅璀璨壮丽的古都画卷。为推动洛阳文化旅游与教育的深度融合，引导我市小学生走出校园徜徉千年文脉感受“诗和远方”，即日起，由洛阳市文化广电和旅游局主办、洛阳网承办的2018洛阳冬季文化旅游惠民消费季“万名学子冬读洛阳”研学游活动启动。

国学体验 资料图

“读万卷书，行万里路”。洛阳如同一本丰富的百科全书，随手翻开都是一幅璀璨壮丽的古都画卷。为推动洛阳文化旅游与教育的深度融合，引导我市小学生走出校园徜徉千年文脉感受“诗和远方”，即日起，由洛阳市文化广电和旅游局主办、洛阳网承办的2018洛阳冬季文化旅游惠民消费季“万名学子冬读洛阳”研学游活动启动。

据悉，本次“万名学子冬读洛阳”研学游活动自2019年1月21日持续至3月7日，期间将推出12个研学游目的地、18堂非遗大师精品文化课及“我的研学游记”绘画和征文评选活动，带你用脚步沿寻历史足迹、用目光洞穿文化精髓、用双手触碰传统技艺！这个寒假，在一样的冬天度过一个不一样的假期，感受不一样的洛阳。

拓片研学 资料图

万份《研学手册》免费领：走起！

赏龙门山色，听马寺钟声。洛阳深厚的历史文化底蕴孕育了诗意河洛、古韵三川，名胜古迹与文化场所俯拾皆是。如何开启一场深度研学之旅？快快带上《研学手册》出发吧！

《研学手册》是为本次活动特别制作的一个便携式“向导”读物，手册图文并茂，信息详实，共为广大学子精选了12个研学游目的地，包含儒释道、都城遗址、读书、科技教育、非遗传承和民俗体验等不同主题，除了耳熟能详的龙门石窟、白马寺、关林庙等历史遗迹，洛阳还有定鼎门遗址博物馆、隋唐洛阳城遗址的人文故事待你探寻，洛阳市剪纸艺术研究会、洛阳牡丹瓷博物馆非遗技艺待你体验。

即日起，万份《研学手册》将在洛阳市区指定地点派发，广大中小学生均可免费领取。

研学手册免费领取地址

18堂非遗大师文化课免费学：精彩！

如何穿针引线DIY秀气的新年香包？令人垂涎的洛阳水席怎么制作？中式皮雕皮画非遗艺术又蕴含哪些技巧？这些疑惑，跟着“万名学子冬读洛阳”系列精品课程就能一一解开。

皮雕体验 资料图

据悉，1月21日至2月19日，“万名学子冬读洛阳”研学游活动将推出18堂非遗大师精品文化课供广大学子免费学，开设非遗国学文化体验、拓片研学、水席制作以及洛绣体验等丰富课程。届时将邀请中国传统文化传承人等亲临现场，手把手教学，面对面“取经”，让小朋友零距离接触传统艺术，全身心感受非遗魅力。

水席制作 资料图

赶快拿起手机关注“文惠洛阳”微信公众号！获取完整版“课程表”，点击底部菜单“非遗课堂”或回复“非遗”即可提前预约报名。一样的冬天，不一样的寒假，精彩！

扫码关注“文惠洛阳” 报名参与

叶雕体验 资料图

征文、征画大比拼：“C位”等你！

趣游洛阳城，还有大奖等你拿！无论你是绘画爱好者还是作文达人，参与研学游系列活动并将所见、所闻记录下来，两大才艺比拼等你“C位出道”，“官宣”证书等你来拿。

本次活动期间，“万名学子冬读洛阳”将面向全市小学生同步开展“我的研学游记”绘画和征文评选活动，邀你书写研学心得，共绘美好画卷。有兴趣的小朋友可以在2月21日前，将自己的绘画或征文作品上传至邮箱799640955@qq.com，作品优秀者将有机会获得由洛阳市文化广电和旅游局颁发的荣誉证书。(记者 谢娜娜)