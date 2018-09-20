洛阳人过年吃啥？这份过年必备炸货食谱给您“配齐”了

昨天是小年，小编下班回家，家里飘出了炸丸子的香味。掐指一算，还有几天就过年了。作为老洛阳人，小编潜入自家厨房，带您看看洛阳人过年都吃点啥。

昨天是小年，小编下班回家，家里飘出了炸丸子的香味。掐指一算，还有几天就过年了。作为老洛阳人，小编潜入自家厨房，带您看看洛阳人过年都吃点啥。 昨天是小年，小编下班回家，家里飘出了炸丸子的香味。掐指一算，还有几天就过年了。作为老洛阳人，小编潜入自家厨房，带您看看洛阳人过年都吃点啥。 炸麻叶 【材料】：面粉、鸡蛋、生黑芝麻、白糖、菜籽油一勺 【步骤】： 1.上述材料和成面团。 2.揉成光滑的面团后静置15到20分钟。 3.面团在案板上擀成薄片。 4.面片切成如下图的均匀长方形，菱形。 5.长方形的面片可对折后用剪刀剪两次后打开，打开后的面片一头按住不动，另一头从中间孔穿过打开。 6.将面片下油锅炸至金黄色捞出即可。 炸茄盒 【材料】：猪腿肉、长茄子、面粉、葱 【步骤】： 1.猪肉加葱剁成泥。 2.加盐，生抽，红薯淀粉调味（就跟饺子馅的制作方法差不多）。 3.茄子洗净切一厘米厚的片，中间切一刀不切断。 4.茄子中间夹上肉馅。 5.茄盒均匀蘸上干面粉（小编觉得干面粉比面糊好吃，喜欢面糊的这个步骤也可以挂面糊～）。 6.锅内放油烧热。 7.油七成热时投入茄盒，两面炸金黄即可。 （喜欢吃藕荷的，把茄子换成藕，肉馅填在藕的孔洞里即可！） 炸豆腐 【材料】：豆腐、盐、油 【步骤】： 1.豆腐买回来后洗净切块，用少量盐腌入味。 2.起锅，热锅热油后放入豆腐。 3.中火将豆腐在油锅中炸至金黄捞出即可。 豆腐炸好后，可以用密封盒装好放入冰箱保鲜层，小编觉得平时炒菜拿来配菜炒比较好吃！ 炸带鱼 【材料】：带鱼、葱姜蒜、料酒、盐、面粉 【步骤】： 1.带鱼切菱形段。 2.用葱姜料酒腌一会儿。 3.把带鱼裹上干面粉（喜欢挂面糊的这个步骤挂面糊就行啦！） 4.锅内放油烧热。 5.油七成热时投入带鱼，炸至金黄即可捞出。 炸酥肉 【材料】：猪肉（小编用的雪花肉）、盐、生抽、胡椒粉、料酒、鸡蛋、面粉、水淀粉 【步骤】： 1.里脊肉切条，料酒葱姜生抽简单腌一下。 2.打个鸡蛋 3.面粉放入打好的鸡蛋里搅和成糊 3.把肉条裹上混合好的糊 4.锅内放油烧热。 5.油热后放入裹好的肉，炸至金黄即可捞出。 （小编比较喜欢酥肉沾番茄酱吃，不喜欢这么吃的也可以放冰箱保鲜配菜时候用～） 炸麻球 【材料】：糯米粉、泡打粉、白糖、白芝麻（糯米粉和泡打粉比例为50:1，小编250g糯米粉，放了5g泡打粉呦~） 【步骤】： 1.将糯米粉和泡打粉拌匀，白糖用少量温水化开 2.将白糖水慢慢倒入糯米粉中搅匀 3.揉成光滑粉团（就像包饺子和面一样） ４.在大粉团上取下一小小块放入开水煮熟，然后将煮熟的这一小块再重新揉进大粉团 ５.将大粉团揉匀，分成小块（像包饺子一样） ６.包入馅，团成小球（小编包的豆沙） 7.将小球裹上芝麻（小编用的白芝麻，好看。裹芝麻时候要先把小球表面沾上清水，再沾芝麻，然后揉搓一会让芝麻嵌在小球表面，不沾清水是很难裹上芝麻的） 8.锅内放油烧五六成热。 9.小火下锅炸，麻球膨大浮起后将火稍微调大一点。炸至金黄捞出。 炸丸子 【材料】：肉馅、蛋清（大家根据自己口味自己配肉馅就行！）、打蛋器 【步骤】： 1.将鸡蛋只留蛋清 2.用打蛋器将蛋清打成泡，放入肉馅里 3.把肉馅拌匀，然后分成小团（小编把肉馅装塑料袋里，然后袋子剪个口，挤出肉馅，容易团成团） ４.将油烧至五六成热，小火下入丸子 ５.第一次炸完后捞出再复炸一遍即可。 炸咸食 【材料】：萝卜、面粉、盐、鸡蛋、十三香 【步骤】： 1.将面粉、十三香、鸡蛋和成面糊（不要放水，因为萝卜会出水） 2.萝卜擦丝 3.萝卜搅入面糊中 ４.将油烧至五六成热 ５.中火将挂了面糊的萝卜炸至金黄捞出。 （喜欢吃洋葱的把萝卜换成洋葱就行！大家也可以替换其他自己喜欢的蔬菜比如青椒～） 过年还不知道做点啥吃？快跟着小编一起，把这些炸货全部“配齐”吧！