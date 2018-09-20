泪目！洛阳小学生满分作文：爸爸，只要您能放下手机……

“爸爸，我想要的不是满屋子的零食；也不是最高级的手机；更不是特别高级的玩具。我想要的只是您能放下手机跟我一起玩，那才是我感觉天下一生最开心的事……”

“爸爸，我想要的不是满屋子的零食；也不是最高级的手机；更不是特别高级的玩具。我想要的只是您能放下手机跟我一起玩，那才是我感觉天下一生最开心的事……”

昨日，网友@骑着蜗牛狂奔的美少女在微博上发了一张照片，内容是一篇作文《爸爸，我想对你说》，并配文“来自三年级小朋友的倾诉”。

作文写道：“爸爸每天都从吃早饭、起床、睡觉等时间来玩他的宝贝——手机，好像没了手机就活不下去了一样；又像一只饿了三天三夜的恶狼正盯着一块又大又肥的肉一样；还像手机里有个吸尘器一样，把他吸进去了。”

“爸爸，只要您能放下手机，我愿意用东西换，哪怕是我的生命。”

记者联系这名网友得知，她叫赵美琳，是洛阳国际学校的教师，这篇作文是该校三年级一个男孩写的。“前些天洛龙区小学统考，语文考试的作文题目是《＿＿，我想对你说》，这个男孩写的作文得了满分。”赵美琳说，写作文的男孩小智(化名)今年9岁，平时学习不错，她觉得这篇作文写得好，就发了微博，还把作文发到了班级家长微信群。

“因为试卷上不显示名字，我在微信群里看到这篇作文后很感动，觉得写得太好了，没想到竟然是我家孩子写的。”小智的妈妈楚女士说，她当即把作文发给了老公，老公很感慨，自责陪伴孩子的时间太少了。

楚女士说，她平时照顾孩子多些，她老公平时工作比较忙，经常下班后还要用手机处理工作，平时也会玩手机放松一下。“之前没意识到整天抱着手机是个问题，没想到孩子的心思这么细腻。”楚女士说，看到孩子的作文后，她和老公进行了反思，老公表态以后不管工作多忙，每周都要抽时间专门陪孩子。“趁孩子放假，这几天老公陪孩子的时间明显多了，孩子特别开心。”

您平时陪伴孩子的时间多吗？有什么想说的话，可以在评论区留言。(洛报融媒记者 牛鹏远 文/图)