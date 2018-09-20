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站在巨人的肩膀上展望未来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-21 14:55

　　69载风雨征程，69载热血铸就。1949年10月1日。毛主席在天安门城楼上大手一挥：“中华人民共和国今天成立了！”至此已经69年了，这69年来，新中国从一无所有到成为世界第二大经济体，这一路披荆斩棘筚路蓝缕，是多少代人身躯铺就，热血洒成。回望历史，看到的是一个个不屈的身影，一座座伟大的丰碑。

　　“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山”这是毛主席离开家乡时写给父亲的明志诗。“为中华崛起而读书”，这是周恩来总理读书时立下的宏愿。正是他们，带着中国人民赶走了侵略者，搬下了压在老百姓身上的“三座大山”。他们住窑洞，爬雪山，走长征，一路辛酸血泪，这才把一个风雨飘摇的中国稳稳地扎在了这片土地上。

　　新中国成立以来，在几代领导人的共同努力下，我们取得了一项又一项伟大的成就，改革开放，结束了计划经济时代，市场经济让中国开始崛起腾飞；科学发展观的提出，使我国的经济不再是粗放经营，而是走精细化可持续发展的科学道路；2012年，习近平总书记提出了“中国梦”这一重要的指导思想和执政理念，并把中国梦定义为实现中华民族的伟大复兴。中华民族历经五千年跌宕浮沉，依然屹立在世界文明之林，且历久弥新散发着夺人的光芒，这其中，就是因为我们有着深厚的文化积淀和强大的文化包容能力，使得中华民族能够生生不息愈久愈新。

　　中国梦的提出，使中国人民有了前进的方向和动力，有梦就有蓝天，有蓝天就能看的见。要实现中国梦，就要求13亿中国人民团结一致，劲往一处使。作为党员干部，更应该起到排头兵的先锋模范作用，不怕苦不怕累，撸起袖子加油干，俯下身子为人民。对我们每个人来说，中国梦就是我们自己的梦，习总书记说过：“幸福都是奋斗出来的。”不去拼搏，哪来的幸福成果？我们只有脚踏实地，把自己的小家经营好，才是为中国梦添砖加瓦，贡献出自己的一份力。

　　不忘初心，牢记使命。只要我们每个人都实现了自己的中国梦，中华民族的伟大复兴也就指日可待。(牛冬)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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