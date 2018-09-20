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改革开放带领我们向着幸福出发
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-21 14:53

　　改革开放40年，我们的生活发生了翻天覆地的变化，人民幸福指数不断提升。

　　在我少年时，家里不怎么吃红薯，因为父亲以前吃红薯伤了胃，小时候的我不理解为什么。母亲经常给我讲以前的生活与故事，父辈祖辈经历了人生最苦难的时候，80年代改革开放后家里生活逐渐好转，母亲她们见证了祖国的日益强大。母亲说我是幸福的一代人。少年时并不理解原因，长大后慢慢开始了解父辈们以往的生活。正是改革开放的方针政策改变了老百姓的生活，在中国共产党的领导下老百姓的幸福生活才得以日益提升。

　　改革开放之初，只有过年才能有新衣服穿，吃到好东西。现在人们穿衣更注重审美与宜人，运动时穿运动衣，工作室穿工作服，休闲时穿休闲服，还注意鞋子、包包、首饰的搭配，很多衣服一年穿不了几次，但还在买。还是有一些人会根据自身经济实力，选择适合自己的品牌，穿出属于自己的气质，穿出美丽与风采。

　　母亲说刚来到父亲家时，一年到头吃不了几次肉，只有到过年过节时才有好东西吃。在物质匮乏的时代，买任何东西都要凭票供应，买米要粮票，买油要油票，买肉要肉票，买布要布票。现在再也不用为没什么好吃的发愁了，更多的是考虑怎样吃才健康、营养。要按健康原则，早上吃得象皇帝，中午吃得象大臣，晚上吃得象乞丐。要晕素搭配、粗粮细粮结合，还要多吃水果等等。总之，在吃方面，人们更注重的是健康。

　　改革开放之初，所有人的住房都很简陋。做饭用的是柴火灶，上厕所要去公共厕所或者田地里。现在的住房都装修考究，功能区分明确，住起来方便舒适。做饭开始用煤炉，后来用煤气，现在用天燃气。洗澡有了热水器，厨房有了专门的厨柜和操作台，一切变得井然有序。

　　母亲说原来出行基本靠走，自行车也很普遍，摩托车和汽车属于稀罕物。现在汽车多的没地方停，家家户户基本都有汽车。公交车、共享单车、出租车、各种打车软件让出行更加方便。出远门除了可以选择飞机、火车、长途汽车外，还可以选择更为便捷的高铁和动车。

　　改革开放40年，老百姓都过上了幸福生活。仅仅从衣食住行的变化就能感受到我们的生活上了一个大台阶，穿衣不再仅为蔽体，吃饭不再仅为果腹，住房不再仅为遮风蔽雨，出行有了更多更便捷的选择。每一个经历过改革开放40年的人，都会在心底由衷地感到幸福，正如父辈祖辈们，因为只有吃过苦的人，才会更深切地体会到甜美的滋味。每一个中国人，都为祖国的日益繁荣昌盛感到骄傲和自豪。(杨晓玲)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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