改革开放四十年 我身边的变化

党的十一届三中全会作出了改革开放的战略部署，文化革命十年动乱，经济发展裹足不前，多数人温饱问题没有解决，很多人生活在贫困线以下，积贫积弱、百废待兴。

党的十一届三中全会作出了改革开放的战略部署，文化革命十年动乱，经济发展裹足不前，多数人温饱问题没有解决，很多人生活在贫困线以下，积贫积弱、百废待兴。

党中央根据国情，对国家的相关政策及时作出了调整：一、农村实行联产承包责任制、包产到户，极大的激发了农民的积极性，短短几年时间粮食连年破发，国库充盈，农民也是家家仓满斗平，不但解决了温饱问题，而且细粮吃不完、经常有肉吃。使用了几十年的粮票也废除不用了，困扰我国几十年甚至是几千年的粮食问题解决了。二、工业上实行改革创新，学习先进科学技术，吸引外资，四十年的时间，我国的科学技术人才和工人阶级，创造了一个又一个奇迹，从一个工业十分薄弱，只能制造一些粗放的工业落后国家跻身世界的先进行列，我们的高铁、核电、贵州大口径天文望远镜、港珠澳大桥等等都创造了世界第一的好成绩，我们已成为世界上名副其实的创造大国，正以矫健的步伐向制造强国迈进。三、我国的国防力量等到空前提高，四代、五代战机翱翔在祖国的天空，航空母舰、各式各样的大型战艇游弋在碧波荡漾的大海，我们的火箭军将威力强大的火箭布置在祖国的边防要塞，保卫着我们的祖国、保卫着我们的人民安居乐业。一头沉睡已久的狮子终于醒过来了、站起来了，它昂起头向长天大吼、我站起来了、富起来了、强起来了。

在改革开放四十周年纪念之际，我想从农村的衣、食、住、行等身边的实事说明改革开放取得的伟大成就和丰硕成果。

改革开放前，想穿一件好衣裳就是奢望，要添一件衣裳就得计划很长一段时间，在的家里孩子多，到冬天没有棉衣穿，没鞋穿、没袜子穿、寒冷的冬天只能穿很薄的棉衣，在风里冻得瑟瑟发抖。过年时能穿上一件新粗布小棉袄，心里别提有多美了。我国最困难时期，每人每年只有两尺七布票，三个人才够做一件衣服。所以衣服料了只有补补丁，有的老年人一件棉袄只有在过年的时候穿一两天，节省的话都可以穿一辈子。有句老话叫，新三年，旧三年，缝缝补补又三年，用来形容那个年代的穿衣一点都不为过。随着改革开放的春风来临，穿衣也发生了巨大的变化，色彩上五颜六色，款式各种各样，都在追赶着朝流。衣服还没有穿烂都嫌过时了，而扔在衣柜里。

民以食为天。在上世纪六七十年代，人们过着清汤寡水、饥肠辘辘的日子，家家都吃不饱，吃的最多的是豆面，白面都少见。那时有的饿成皮包骨头，有的饿成厚肿病，甚至有饿死人的现象，为了充饥，什么都吃，生茄、生南瓜、树皮、草根，还有吃皂角叶的，把脸都吃肿了，更不用说吃肉了，一年难得吃到一次。改革开放后人民的生活发生了翻天覆地的变化，从吃饱到大鱼大肉，再到现在的吃出健康，从食堂到饭店，再到高档酒店、农家院。人们对吃有了更高的追求。

“安得广厦千万间，大庇寒士俱欢颜”，这是杜甫的一首诗，杜甫的茅屋被秋风吹破，他还想到天下有多少人没有住的地方。改革开放前，农村居住的条件十分简陋。就我生活的北陈村而言，改革开放前大多是土坯子房。有的一家几口人住在两间小土房里，房子没有房檐，门缝太宽、四面通气、八面通风，夏天屋内像蒸笼、蚊虫叮咬，冬天屋里屋外一样冷，每逢下雨的时候也是外面下大雨，里面下小雨，甚至有墙倒屋塌的时候。改革开放以后，万丈高楼平地起，家家户户都盖起了楼房。随着城乡一体化的发展，北陈村也赶上了好时候，完成了“村改居”，政府也给我们盖起了居民小区，农村人也摇身一变成了城里人，享受着居民的待遇，村容村貌提升了，居民的生活水平也提高了，从而增添了人民的获得感、幸福感。

千里之行始于足下。上世纪六十年代以前，不管多远，只要不通车就得步行，想借个自行车都难，如果有危重病人，就得抬着到县城医院去就医，烧个煤就得往返百多里到济源去拉，来回翻山越岭、徒步难行，累的腰酸腿疼、苦不堪言。有的老年人一辈子都没有去过县城。改革开放后交通有了很大发展。交通工具从自行车到摩托车再到现在的小轿车，出门也方便了，以前走一天的路程，现在半个小时就到了。高铁、飞机已成了人们常用的交通工具。李白的“千里江陵一日还”只不过是文学的夸张，现在变成了现实。

一个民族没有一个伟大的思想家，他的经济再发达也是矮小的，一个装备再精良的部队没有一个伟大思想的统帅，也是不堪一击的。面对所取得的成绩，我们不能骄傲、不能贪享受，不能小富即安，应该居安思危、不断前进。我们虽然已经富裕，但是和发达国家相比，我们还有一定的差距，新时代要有新思想，新时代呼唤我们要有新担当，我们要以习近平新时代特色社会主义思想为指引，发扬伟大的长征精神，艰苦奋斗、攻艰克难，撸起袖子加油干，为全面建成小康社会，为实现两个一百年的宏伟目标、为实现中华民族的伟大复兴梦而奋斗。(李基隆)