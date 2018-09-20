改革开放好，洛阳好人美

国计在于民生；民生在于民心。回望改革开放40年，让老百姓过上好日子，正是改革开放最本原的初心。放眼40年波澜壮阔的改革发展实践，始终不变的是以人民为中心，为了人民、依靠人民，成果由人民共享、成效由人民评价，改革开放在人民中固本浚源、澎湃向前。

国计在于民生；民生在于民心。

回望改革开放40年，让老百姓过上好日子，正是改革开放最本原的初心。放眼40年波澜壮阔的改革发展实践，始终不变的是以人民为中心，为了人民、依靠人民，成果由人民共享、成效由人民评价，改革开放在人民中固本浚源、澎湃向前。

草感地恩，方得其郁葱；花感雨恩，方得其艳丽；己感彼恩，方得其壮大！

沐浴着改革开放的春风，在洛阳大地上涌现出一位位“洛阳好人”，他们用自己的实际行动传递着慢慢的正能量！

诚实守信的“小处方”医生毋剑梅，一角钱能治好的病绝不让你花一元钱，只是做了一个医生该做的事；见义勇为的河科大学生“搭人梯”救人之赵兴坤，只是可惜没将两人全救下，表明自己还会继续“见义勇为”；老百姓的“亲闺女”陈璐，看群众受苦我就是心疼，看他们满意我就幸福；敬业奉献的民办教师高彦学，38年培育出38个大学生，真正是干良心活，做本分事；洛阳好人马喜来，虽屡遭劫难，但对傻媳妇不离不弃，这辈子只想跟她厮守到老。

山好水美，洛阳的城市性格里，既有承载千年历史的厚重坚定，也有蕴藏于民风中的细腻大爱。好人就是榜样，榜样就是力量，好人传递出正能量。一个城市也因不断涌现的好人而生机勃勃，他们从不同的岗位，不同的行业，以不同的行动向人们展示了洛阳人的爱心和正能量。(孟秋菊)