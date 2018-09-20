沐浴改革春风 展望乡村未来

党的十一届三中全会以来，上观乡沐浴改革开放的春风，深入贯彻落实党中央的一系列方针政策，着力解决乡村发展困境，农村经济和各项社会事业都取得了巨大成就。

党的十一届三中全会以来，上观乡沐浴改革开放的春风，深入贯彻落实党中央的一系列方针政策，着力解决乡村发展困境，农村经济和各项社会事业都取得了巨大成就。

改革开放四十年来，上观取得了翻天覆地的变化，农村经济综合实力明显增强，农业和农村经济呈现蓬勃生机和崭新活力，粮食产量由1985年的1080吨增长到2017年的5055吨，农民人均纯收入由1985年的58元增长到2017年的5000元。2017年实现国内生产总值6.6亿元，固定资产投资达到5.9亿元，服务业增加值达到1.5亿元，规模以上工业增加值完成1260万元，财政收入达到620万元。改革开放四十年来，乡党委政府针对我乡山区农村经济特点，围绕市场发展要求，在农业转方式、调结构、促改革、提质增效等方面进行积极探索，推进农业供给侧结构性改革，进一步调整优化农业经济结构，农林牧业产值比例更趋合理。大力发展龙头企业，四十年来，上观农业产业化龙头企业从无到有，特别是近年来，通过实施“品牌战略”，发展“一村一品”、“设施农业”，不断推进农业产业化，龙头企业展壮发大。

上观地处山区，山路难走，交通不便，各项基础设施落后，远不能满足村民的正常需求，改革开放以来，特别是党的十八大以后，上观乡党委政府不断加大资金投入，改善村民的生产生活学习条件，截至目前，全乡100%的村通公路、通电和通电话， 30%的村内主要道路有路灯，100%的村安装了有线电视，70%的村通宽带互联网，全乡60%的村都有幼儿园，小学覆盖全乡，保证适龄儿童全部入学就读；全乡八个行政村都有图书室、文化站及休闲健身广场；农村社会保障逐渐完善，全乡各村均有医疗卫生机构，乡有本级政府创办的敬老院，100%的村有卫生室。

改革开放以来，党建工作逐年加强，乡党委不断加强基层党建工作，自十八大以来，不断组织党员干部深入学习十八大、十九大会议精神，扎实开展“两学一做”学习教育活动，结合党建示范点创建工作，认真实施“双百工程”，提升改造党建阵地，实现柜台式办公，安装村干部值班视频监控，创造浓厚的党建氛围，开创“党建＋”模式，积极探索“党建＋旅游”、“党建＋扶贫”的多元化模式。在山岔沟、梨树沟推行“党支部＋养殖协会”、“合作社＋贫困户”等模式，拓宽党建工作新局面。

改革开放四十年，上观农村的改变得益于乡党委政府的正确领导，得益于上观人民的苦干实干、后发赶超的精神。回顾以往，硕果累累，令人振奋，农业农村的“稳定器”和“压舱石”作用更加凸显；立足现时，机遇难得，挑战多多，乡村面临的新形势催人奋进；展望未来，意气勃发，充满期待，发展新理念再创农业农村新辉煌。

风帆扬起正当时，不待扬鞭自奋蹄。上观人民将在县委县政府的正确领导下，乘党的十九大强劲东风，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，迎难而上，开拓创新，真抓实干，为建设美丽富裕祥和的上观新农村而奋斗。(武明辉)