好风凭借力，扬帆正当时

我出生于80年代初期，那时改革开放的春风刚刚吹到我的家乡---豫西一个普通的乡村。从我记事起家里就是五口人。奶奶，我爹，妈妈，还有一个小我两岁的弟弟。倏忽之间我已过了而立之年，我们这个家庭少了奶奶，多了两个媳妇和三个娃娃。童年早已离我而去，但那些存于记忆深处的点点滴滴还会不时萦绕在心头，久久不能散去。作为标准的“80后”，我可以骄傲的说：我的成长见证了改革开放的伟大成就，见证了这带给世人无限惊喜，无数奇迹的四十年！

我出生于80年代初期，那时改革开放的春风刚刚吹到我的家乡---豫西一个普通的乡村。从我记事起家里就是五口人。奶奶，我爹，妈妈，还有一个小我两岁的弟弟。倏忽之间我已过了而立之年，我们这个家庭少了奶奶，多了两个媳妇和三个娃娃。童年早已离我而去，但那些存于记忆深处的点点滴滴还会不时萦绕在心头，久久不能散去。作为标准的“80后”，我可以骄傲的说：我的成长见证了改革开放的伟大成就，见证了这带给世人无限惊喜，无数奇迹的四十年！

在我刚刚记事时，家家户户似乎不缺吃的，但是特别缺钱，对孩子们来说根本就没有钱的概念。我们那里属于半干旱地区，处于邙岭余脉，黄土丘陵之上，十年九旱，没有河流可以灌溉，庄稼的收成并不好。不过那时地多，一口人将近2亩地。像我家有八九亩地，一年能收5000多斤麦子，吃饭不成问题，但是花钱就特别的紧张。因为几十年都没有吃饱过，刚刚有了点余粮，都不舍得卖。家里种着几亩地，全靠人工收种。爹妈就早出晚归，摸黑大黄昏是家常便饭，有时还趁月亮好通宵割麦，由于人工收种，一个麦天能过将近一个月。现在有了大型联合收割机，十几亩麦子，两三个小时就搞定了，再不愁过麦天了。

我们这里不出蔬菜，有的只是倭瓜，豆角，主要有线豆角、兔子腿豆角两种。还有红薯叶子浆水菜，灰灰菜、毛妮菜、歪头菜、猪毛翳菜等。放到锅里绿生生的。可是到了冬天，就只有萝卜白菜了。

虽然80后的童年物质生活贫乏，但是我们的童年依然过得很精彩。放学后，约上三两个好朋友，一起掏鸟窝，逮蝎子，摸螃蟹……即使没有户外活动，我们还有电视节目——这个改革开放带来的新朋友。机器猫、圣斗士、蓝精灵、葫芦娃、一休、黑猫警长、大力水手……这些卡通人物正是通过电视丰富了我们的生活。相信很多的80后会像我一样，纵使时隔30余年，说起这些陪伴我们度过童年生活的卡通形象还是会如数家珍，滔滔不绝。

2001年，作为中国最后一届中师生，我正式踏上了光荣的教育岗位。作为一名教师，我又一次感慨，现在的学生比我们读书那会又幸福了很多。素质教育的推行，让学生真正成为了校园的主人，学习的主人。虽然说我们读书的时候也试行素质教育，但绝没有今天的课堂如此丰富多彩。就像是拓展课的开设，使得学生有了很多机会去学习他们感兴趣的东西，很多都是动手动脑的课程。现代信息技术的普及使老师也受益不少。备课的效率提高了，课件更是丰富了。每间教室都有现代化的多媒体教室，更有专业的实验室等科目专用教室。不论是硬件还是软件方面，都在精益求精。

2007年开始国家实行了“两免一补”，免费提供教科书，免学杂费的基础上，对贫困住宿生，每生每天补助生活费。这是以前没有过的，农村中小学生欢天喜地，他们不用为上学缴学费发愁，学生课本、教师教科书封皮上都印上了大大的“此书由国家免费提供”图章。作为教师，我们都深深感慨，义务教育真正被落实了。

改革开放“改”的不仅仅是人们的物质条件，“革”的更是人们的生活方式。40年前，看一场电影要跑十几里路，翻过几道沟梁。而如今，足不出户，拿出手机就可以阅尽天下，连电视也下了岗。40年前，去一趟洛阳城，会被羡慕良久，而如今，只要你愿意，随时可以去旅行。40年前，只有过年的时候可以大方的为家人做件新衣裳，买布还得用布票。而如今，足不出户，网购已是许多年轻人的首选……

改革开放40年来的实践充分证明，我们已经昂首阔步走在了时代前列。在中华民族伟大复兴的征程上,必将会出现一个又一个辉煌的40年，中华民族必将继续站在世界舞台的中央!40年来，我们80后在时代的春风里顺风顺水，下一个40年，我们也必将扬起这改革的风帆，劈波斩浪，一往无前！(毛崇伟)