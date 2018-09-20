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岁月作证 感谢这个美好时代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-21 14:56

　　童年的时候，听妈妈讲过一件事，说爸爸当时在县城上班，那年春节她独自一人在老家。那个时代工作任务紧，春节期间加班加点是常态，一直到大年初一才能回家过年。但那年除夕忽然接到上级通知，说临时可以放假回家。爸爸归心似箭，虽然当时接到通知的时候已是零点，但爸爸还是赶了一夜山路，步行回了老家。

　　妈妈说，爸爸到家的时候已是凌晨六点，脸上既有冰霜又有汗水。妈妈见到爸爸的第一句话就是：你怎么不提前说一声呢？我还能给你早点准备饭菜。爸爸无奈地说：接到通知的时候已经凌晨了，想找个人捎信也晚了。

　　这就是那个年代，通讯极为不发达的时代，与亲人之间的联络，除了写信，就是托人捎话，再远一点，“欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处”，往来之间的路程，总是遥远得不可企及。

　　等我渐渐长大，印象最深的是妈妈单位传达室那个黑色外壳的带着摇把的电话。那个时候，我最喜欢的一件事就是拿起摇把操作一番，听到听筒那边传来清晰声音的那种奇妙感觉，一直到现在还记忆犹新。那时，我总是遥想有朝一日把它搬回自己家的床头上，随时可以靠在床上打电话，那就是我想象中最幸福的事情。

　　后来，我去洛阳上学，有天晚上身体不舒服，和同学一起去距离校园附近的电话亭给妈妈打电话，记得电话亭外排着长长的队伍，终于轮到我时，听到妈妈的声音竟然哇一声哭了出来。妈妈说，没事啊乖，别哭，是不是还有好多人等着打电话？——这时候已经是80年代后期了，打电话不再是奢侈的事情，但终归还是不太方便。

　　1993年左右，已经结婚的我和爸爸妈妈家都装了座机，终于实现了我童年的梦想——可以每天躺在床上给爸爸妈妈打电话。

　　之后，通讯开始飞速猛进。那年，我家第一批安装了宽带，当天就给在深圳的同学发送了第一封“伊妹儿”，正式进入网上看世界时段。随之，各种各样的手机开始粉墨登场，2007年，随着3G网络的出现，智能手机开始风靡。从此，拥有一部小小的手机，就等于把大大的世界装进了口袋。那年去海南采访一个有名的教授，他早早给我发了位置共享，我刚下动车他已经等候在校园门口；那年去巴厘岛旅游，一下飞机就用微信给妈妈发了语音和视频报平安，宛如在自己家门口游玩；那年在县城偶遇老外，再也不用怕蹩脚的英语水平，因为手机上林林总总的翻译软件足可以让你轻松对话无压力……

　　先进的通讯时代，彻底改变了我们的生活。纵观现在汝阳街头，外卖小哥、卖菜小弟、卖豆腐串烤面筋的阿姨，滴滴打车的司机，都在风风火火地熟练使用各种通讯软件，连卖菜的老婆婆都会对买菜的人骄傲地喊一声：来，扫一下我的二维码。这种与时尚、现代接轨的势头，放在二十年前，是做梦也不敢想的。每个人，都在这翻天覆地的变化里活出了自己独有的精彩。

　　我的妈妈已经过了81岁生日，但她也在步步紧跟这个发展飞速的时代。她在我和女儿的帮助下慢慢学会了用各种通讯工具，学会了发微信语音，学会了在IPAD上熟练地看各种各样的综艺和电视剧，家庭里每个成员出去旅游时，会在微信群里上传各种各样的视频和风景，妈妈看得津津有味，偶尔会感叹一声：现在不出门，就可以在家看全世界啊。也偶尔，她会提起那件许多年前的往事：如果放到现在，除夕回来哪还是个事呢？不仅可以第一时间通知我，还能在手机上及时点份外卖呢！我们听了哈哈大笑，为妈妈的时尚幽默连连竖起大拇指点赞。

　　岁月在流淌，我们的生活，在岁月的见证下飞速向前，这是一个时代的福音。

　　感谢这个时代，让我们明白，斗转星移，唯有飞速发展才是幸福生活的强有力保障。(商玉玲)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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