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小城长大了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-21 14:56

　　44年前，我4岁，大姐带着我和母亲去小城照相。老十字街是小城最热闹的地方，因为那里有个两层建筑的百货楼。就是在百货楼前，大姐用两分钱，给我买了一小勺炒河虾，红彤彤，香喷喷，在我脑中飘浮了四十多年。之后十多年间，进城的次数极其有限，对小城的记忆，也不过是个居民多了些的大村罢了。

　　15年前，走南闯北多年的我搬居小城，由衷感到小城真小。

　　我居住在城东北角一栋五层楼的第三层。下楼往东走，不远是郊村；往北走，三分钟可到野外；往南走，十分钟可以走到北汝河。河道宽，却荒芜一片，河水不大，淘沙留下的沟壑却不少。

　　贯穿小城东西的主街道有三条，而贯穿南北的却只有一条。我住的那条街在北边，是三条东西主街道中最差的一条，不仅有些弯曲，从中间菜市场往西到县高中，一下子变窄，成为“肠梗阻”。中间那条人民路也不行，花坛附近是小城的中心，三大购物场所在那里，人流量大，车流量多，占道经营的小摊小贩也多，经常堵。

　　小城的楼房普遍不高，最高的是杜康大酒店，12层。站在楼顶，可一览小城全貌，不过是平房瓦房的建筑，平常无奇，跟乡镇的区别在于面积大了点。

　　然而，才几年间，小城恍惚一夜间，长大了，长高了，变靓了。

　　我仍住在原来的居所，但下楼往东、往北，抬眼全是高楼。东边的郊村与小城已连为一体，北边绵延的是高楼。往南十分钟，要先穿过秀丽的滨河公园，才能走到河边。河对岸也成了城，一河之隔，分为老城和新城，只是新城的楼房更高、更大、更多，鳞次栉比，30多层也不为鲜。

　　新城新貌不用细说，老城的改造也全部完毕。除了楼房更高外，街道更加开阔了，布局更加合理了，大型生活超市更多了。贯穿东西和南北的街道，也都分别增加了两条，还增添了环城路。更值得一提的是，城北紧邻的凤凰山，经过改造治理，已开发成为森林公园，城南的瑞云山也修建了一条健身步道，小城人随时都可以登山远眺，休闲健身。城中心的刘伶广场，北汝河边的滨河公园也是小城休闲的好去处，那里景色优美，绿植遍布，四季如春。而且，还配套有健身器材、娱乐设施、球类竞技场所等。

　　北汝河的变化更是有目共睹。三级橡胶坝已全部建成蓄水，极目望去，碧波荡漾。野鸭在水中嬉戏，白鹭在浅滩游耍，鱼儿时不时探出头来，似乎想要看看小城的变化。岸边，自东向西也是一条健身步道，要么沿岸平行，要么顺河绕行。步道上还标有行程刻度，沿步道健身者，走了多远，了然于胸。

　　最令人欣喜的变化在大小街道上。行驶线、标示牌、停车位、交通信号灯越来越完善，横冲直撞的行人和车辆少了，私停乱放现象没了，遵守公共秩序的多了，街道一下子顺畅起来。每日里，洒水车、扫尘车、喷雾车不停地穿梭于大街小巷，就算被水洒在了身上，也不会有人抱怨，还有什么比吸上清新空气更令人舒爽的事呢！搬居县城以来，我从没感受到过像现在这样干净整洁的城市面貌。这些美好，像春风拂面，让每个小城人都赞叹着，惬意着。

　　最令人感叹的是小城之夜。华灯初上，霓虹闪烁，大街小巷，流光溢彩。非常值得一提的刘伶广场和滨河公园，柔光处处闪，一如仙境般，穿梭其间，信步休闲。可以看灯光、赏夜色、谈生活、话人生，也可以聆听灯柱音箱播放出来的轻音乐，甚至可以踩着乐点，跳起来、舞起来……

　　小城长大了。巨变，见证了时代的发展，舒坦生活，是改革开放带给百姓的福祉。如今的小城人，正携手共进续写新的诗篇，小城人的生活，也必然会更加甘甜幸福。(徐善景)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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