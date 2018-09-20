初秋时节，九年级的儿子从学校带回个任务，利用节假日参与“学宪法、讲宪法”网上答题活动。初中生学习任务重，自升入九年级来，我着实不想让他接触手机，怕他玩游戏分心，这次理直气壮的要手机学宪法，我只好把手机给他，顺势提了个要求：和他来个比赛，比比答题速度和得分。

初秋时节，九年级的儿子从学校带回个任务，利用节假日参与“学宪法、讲宪法”网上答题活动。初中生学习任务重，自升入九年级来，我着实不想让他接触手机，怕他玩游戏分心，这次理直气壮的要手机学宪法，我只好把手机给他，顺势提了个要求：和他来个比赛，比比答题速度和得分。

区区十道题，蛮想凭着以前的老经验咋着不弄个满分：没想答题结果却出乎意料的闹了个大红脸：儿子90，我70。这叫我这老脸往哪搁，“不服再试”儿子调侃我。速度和分数都逊于儿子，还比个啥？后来者居上，真揶揄到家了。

一个初中生宪法考试完胜于我，这个结果，我不得其解。但《宪法》是确实到了我们每个公民，尤其是公职人员认真学习的时候了。

记得刚走出校门到单位上班的时候，汝阳首个行政诉讼俗称“民告官”的案件要求单位派员参加，我有幸被邀去旁听。法庭上第一次和法官、律师、原告、被告如此近距离接触，倾听原告陈说原委、看被告辩白述说和双方代理律师的据理力争，最后聆听法官神圣的依法宣判，与其说是对一个案件的审理评判，更可以说是一个法理的视听盛宴，犹如醍醐灌顶，着实让我开了眼界。从此，我与法律结缘。

法在心中，敬畏法的尊严，用法律武器维护自己的利益。单位同事想买一套房，看中了房屋的位置和价格，想付点钱定下来，征求我的意见，我说你确定想要还是先看看，他说目前市场价格波动大，还在犹豫中，我说两种途径：第一，确定想要你就给对方付个定金，注意尽量少。第二，继续观望，也可以给对方付点钱，但注意收据上标明是房屋预付款，可多可少。这两者的关系是，定金可以顶房款，如果你反悔不想成交，定金就别指望收回来啦，所以以少为原则；对方反悔不成交，他要退回定金，甚至带惩罚性的双倍返还；房屋预付款也可以顶房款，如果反悔，是可以全额收回来的，法律就是这样规定来的。同事听了我的建议，避免了一场纠纷，最大限度的减少了损失，感激于我，我说：你应该感谢的是法律！法律既关乎着国计民生，更关乎着家长里短。

万水千山不忘来时路，树高千尺根深在沃土。因为有宪法，五十六个民族一律平等;因为有宪法，我们才能人人自由而被尊重，幸福而和谐的生活。法在心中，自然心安，法在心中，自然理得，让我们心中时刻铭记法律，时刻铭记法律的尊严，与理同在，与法同行。(程星立)