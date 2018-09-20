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取暖那些事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2019-01-21 14:56

　　窗外雨丝沙沙，落叶随风起舞，又到一年采暖季，坐在温暖如春的家里，我玩着手机，看着电视不禁想起了儿时取暖的那些经历。

　　记忆中儿时的冬天白雪皑皑，北风呼啸，住的是土瓦房，四面透风，房檐上的冰凌有半米长；穿的是母亲自制的棉袄棉裤和棉鞋，一身笨重的粗布衣，臃肿而不舒服。放学回来，冻得双脚发僵，母亲便会用一捆玉米杆点上一大堆火，一群小朋友围在一起前烤烤、后烤烤。一阵烘烤之后，我的脚是又疼又痒，浑身落满桔杆灰，还有一身烟熏味，就这待遇也是我们当学生的才能享受到的，父母在家是不舍得用的。

　　再后来，每到冬天最冷的那几天，父亲就用土坯在屋子中间垒一个煤火，烧得是散煤，也没有烟囱，为了防止晚上煤气中毒，这个煤火的工作时间只有白天，到了夜里就让它灭火，第二天再用易燃的桔杆点着，这样虽然有些麻烦，但一想到白天一天都可以在炉火旁烤着火吃着烧红薯，也就觉得这点麻烦不算什么了！

　　随着时代的进步，社会的发展，现如今我的家也从农村搬到了县城，从土瓦房搬进了居民楼，家里的取暖设备也是年年换新样，有煤火炉、带热水箱的煤火炉、电暖扇、电暖气片、空调等等，采暖方式也发生了巨大的变化，短短三年时间就从小锅炉采暖到城市集中供暖的大转变，有效解决了小锅炉采暖造成的空气污染、环境污染、噪间污染的“三污染”问题，现在城市集中供暖热源安全稳定，使用起来健康环保，一条条闪闪发亮的管道曲曲幽幽通往各家各户，不仅暖了汝阳人的身，更暖了汝阳人的“心”！
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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