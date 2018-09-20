家人准备把家里的固定电话拆了，说它在家里虚同摆设，还得月月掏座机费。可我心里有一种说不出的滋味，毕竟和它有一段渊源。看到固定电话的逐步消失，我内心犹如目送一位长者离世那样的怅然若失。

家人准备把家里的固定电话拆了，说它在家里虚同摆设，还得月月掏座机费。可我心里有一种说不出的滋味，毕竟和它有一段渊源。看到固定电话的逐步消失，我内心犹如目送一位长者离世那样的怅然若失。

小时候经常看到路边有许多木制的电线杆，上面架设两根铁丝，一根是广播线，另一根则是电话线。每个大队部都安装一部手摇式黑色的电话机，墙上还挂两节特制的干电池。

在上小学的时候，经常溜进学校附近的电话交换机室，看到那年轻漂亮的女话务员，耳朵上带两个像小耳暖那样的接听设备，把桌上一排排富有弹性的插头，拉出来一根，插进上面那密密麻麻的插孔内，然后，“喂，喂”地开始接打电话，当时，觉得她那一系列的动作很娴熟。让我们在玩耍时，经常性地模仿听到的语音和动作。

时光荏苒，随着线路、线杆等配套设施逐渐老化，各个大队部的电话也名存实亡。大片大片的山区成了通讯的盲区。通讯方式又倒退回了最原始的两条腿。

1995年，我们这个山区小乡镇，终于通上了程控电话。人们奔走相告，短短的街道沸腾了。但，由于受昂贵初装费的制约，绝大多数人只能是可望而不可求。只有单位和极少数人安装了电话。

当时，我在乡镇上做生意，成了拥有电话族。店里的电话在方便我的同时，也成了我们那里方圆十几公里内，唯一一部面向大众，可以对外联络的通讯工具。

随着电话的不断发展，LC磁卡电话应运而生，大街小巷都能看到它的身影。它像现在取款机那0样的LC磁卡电话亭，只要你把LC电话磁卡插进去就可以打电话了，既经济又快捷。它的诞生，取代了无数个公用电话。

2000年前后，我们那里街上有身份的人，腰里都别上了BB机，呼机成了一种时尚。电话成了两部BB机的交换机。经常性地看到，手持BB机的人，慌慌张张去打电话的身影。它的诞生虽然短暂，但也是电话史上一道靓丽的风景线。

2001年，我拥有了一部小小的银灰色无绳电话，也就是今天的手机，翻盖黑白荧屏。出门经常性地把手机包显露在皮带的外面，接打电话喜欢高嗓门。手机的出现，又让LC电话，被人们冷落在街道的各个角落里。

电话的更新换代和手机的发展速度，令人眼花缭乱。家里到处被遗弃的那些旧固话机、手机和充电器，让人目不暇接。

随着社会的发展和科技的进步，人们把许多高科技融入到一部小小的手机里面。手机已经成为人们生活中的万能遥控器。手机真所谓是无所不能了，一部手机在手，走遍天下不用愁。用手机打电话只是它最原始的一个功能之一。现在的手机是高科技与生活完美的融合体，是一部名副其实的万能手机。

固定电话即将成为历史，但它却给人们留下了，让人难以忘怀而又美好的记忆。(尚喜社)