金秋时节,栾川山城洋溢着丰收的喜悦,我们迎来中华人民共和国69岁华诞。处处繁荣昌盛,人人安乐健康，家家美丽幸福，新时代铺展出壮美的画卷,照进35万栾川人民心中。

金秋时节,栾川山城洋溢着丰收的喜悦,我们迎来中华人民共和国69岁华诞。处处繁荣昌盛,人人安乐健康，家家美丽幸福，新时代铺展出壮美的画卷,照进35万栾川人民心中。

沧桑岁月，历尽芳华。69年前，栾川山城一片废墟，只有几间房，街道零落，道路不通，百废待兴，一穷二白，满目疮痍。父亲50年参加革命，负责供销社初创工作，一个人两个箩筐一根扁担，从卢氏步行100多里山路担回食盐、火柴、布匹，在狮子庙街上摆摊售卖，招来三个人，盖起三间房，算是有了供销社。然后又负责筹建粮库，白手起家盖起几间粮食仓库，后来就有了10多个人的粮管所。那时候，父亲那一辈老干部到栾川县城开会，要翻山越岭步行100多里山路，披星戴月，背被子，带干粮，不畏艰苦，勤俭创业，奋力改变栾川贫穷落后的面貌。正是由老一辈革命家的矢志奋斗，艰苦创业，才使山城面貌发生翻天覆地大变化，用勤劳的双手改写命运，人们生活蒸蒸日上，欣欣向荣，逐渐过上美好幸福生活。

历史的鼓点一直铿锵，改革开放铺就未来。改革开放40年来，栾川从不通路到有高速路通洛阳，再到村村通、组组通、户户通；从不通电话到大哥大、扩机、手机；从煤油灯到电灯，再到农村的太阳能路灯；从一辈子不下山到扶贫移民搬迁，再到搬到小城镇、县城居住；从吃穿不愁到家有存款；从步行到自行车、摩托车，再到小轿车；从世代农耕到乡村旅游，再到乡村振兴；从矿业经济到生态建设等等，我们这一代见证了改革开放40年来时代的变迁和社会的进步，领略到党领导人民改天换地的巨大力量和智慧，享受到生活从吃不饱肚子到住上高楼大厦的美好生活。

69年来，栾川先后荣获全国教育先进县、全国科技先进县、全国林业先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国卫生县城、全国文明县城、全国生态建设示范县和全省经济发展环境50优、全省最佳人居环境等56项国家和省级荣誉称号。每一项荣誉都凝聚着奋斗者的心血和汗水，每一份成就的背后都包含着建设者的智慧和足迹。

放眼望去，县城版图从原来的老十字街一条主干道，到目前的君山路、幸福路、文化路再到滦州大道，再到幸福路向东延伸工程，再到长春路南扩工程；桥梁由原来的老河南桥到人民桥、S桥、东河桥；老农贸市场一去不返，代之而起的是整齐划一的街道，粉刷一新的墙壁，智能化的停车场，家属楼用上天燃气，米字形高速通向四方…… 。栾川这个深山小县的巨大变化足以说明，坚持中国共产党的领导是根本方向，这是人民群众的心声，是人民群众的真挚感受，更是对中国共产党的新期望、新期盼。

69年砥砺奋进，为山城栾川铺就了建设底色，党的十九大描绘了新时代的宏伟蓝图。“坚持绿色发展、打造生态栾川，实现生态美、百姓富、县域强、风气正”目标，大力实施“生态立县、旅游富县、产业强县”战略，加快建设向上向善、旅居福地新栾川，全力打造“伊水栾山养生城”的壁画已经绘就，新时代的鼓点已经敲响。需要我们35万栾川人民高举伟大旗帜、坚定“四个自信”，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，把智慧和力量汇聚到县委决策部署上来，以党的建设高质量打造最优政治生态，以经济发展高质量打造最美自然生态，为建设美丽富强新栾川砥砺奋进，积极建功，凝心聚力，在各行各业创造新业绩，齐声唱响新时代奋斗者之歌。（白全忠）