谣言何时才能不“妖言惑众”？

如何营造风清气正的网络环境，社会大众如何鉴别信息真假免受其害，绝不仅仅是个人问题，更是需要社会各界的共同努力。

随着微信、朋友圈等及时传播性通讯软件的不断普及，人们享受着信息飞速传播的便利，也在遭受着谣言无孔不入的侵扰。从“卫生纸肉松”、“塑料紫菜”的生活饮食类谣言，到“某某高考证丢了”、“某某老人走丢了”、“某地水果滞销了”的季节阶段性谣言，再到“旅行青蛙是为测试日本年轻人的生育意愿”甚至我们身边“孟津飞车追杀案”的热点类谣言，种类繁多，花样迭出，越来越影响人们的正常生活。如何营造风清气正的网络环境，社会大众如何鉴别信息真假免受其害，绝不仅仅是个人问题，更是需要社会各界的共同努力。

网络“流毒”，需要监管部门“刮骨”。谣言止于制。马克·吐温曾说：当真相还在穿鞋，谣言已经跑遍半个世界。而信息时代的裂变传播更是对监管部门的管控能力提出了严峻的考验。8月29日中国互联网联合辟谣平台正式上线，在一定程度上弥补了监管的空白。平台设立了部委发布、地方回应、媒体求证、辟谣课堂等栏目，整合全国40余家辟谣平台，构建了“联动发现、联动处置、联动辟谣”的工作模式，既从源头治理，又不断注入新鲜洪流，“清源请流”综合治理。平台的上线实行是回应民意、释民之疑、解民所惑、急民所需的重大举措，这就更需要将平台的作用推广发挥，做到及时、持续、反复、有效辟谣解惑，坦诚公布相关信息，成为广大网民中的权威发布。

网民自律，提升自身“免疫力”。谣言止于智。面对网络谣言，我们能做什么？一要不做不传：绝不做谣言的制造者，对于未经验证的网络信息绝不传播；二要不听不信，不做网络谣言的倾听者，对于虚假的网络言论不仅要学会拒收、自动过滤，更要对网络信息适当质疑。三要主动发声：要学会在网络中听权威发声，对于一些网络不实言论，主动反驳，防止更多受众被蒙蔽。如此才能炼就一双“金睛火眼”，免受其害。

此外企业履职、社会监督，才能“固本强基”。谣言止于知。主流企业、媒体、公众号、各类平台公信力较高，更需要高度重视网上呼声，对于民众的各种情绪要理性认知，合理引导，不回避、不推诿、不发布虚假、疑似信息，主动及时透明地公布信息，建立起良好的舆论环境，确保舆论安全。

总而言之，只有社会各界多方参与，法律、技术、制度多措并举，才能铲除谣言滋生的土壤，营造风清气正网络环境！（琚海明）