我家门口那条路啊，它没有名字，不过它有故事。

我家门口那条路啊，它没有名字，不过它有故事。

这条路，从90年代初的泥土路变成中期的煤渣路，又变成碎石，进入新世纪变成了水泥路，如今改革开放40年这条路却要消失了。

特别怀念小时候下过雨后家门口这条路，那时候的路面坑坑洼洼，泥泞不堪，可是调皮捣蛋的我却愈发觉得“大有可为”，穿上雨鞋专捡水坑跳，有时候还故意溅起泥水在路过的女同学身上，那个爱告老师我作业偷偷少写的同桌当然是首要选择。现在想来自己这个熊孩子真是够坏，不过不晓得同桌知道我现在是党员，做着为人民服务的工作会怎么想。总之，童年里的这条路充满了泥泞的回忆。

后来路上垫了煤渣，没有水坑了，我也小学毕业了，又往后铺了石子了，最后打成了水泥路，水泥路又翻修扩建，这时候十八大召开了，我也上大学交了入党申请书了。

路面由原来的距离家门口四五个台阶，上升到三个台阶，后来两个台阶，今天跟家门口平行。

路在一次次的抬高、扩建，从小时候回家的几个台阶到后来，几年一个台阶几年也个台阶一步一步往上迈，到今天跟家门口平行。

如今看到我们国家这些年取得的成就，一个台阶一个台阶往上走，莫名的就想到了家门口这一个一个上去的台阶。

这条路路面两旁，从最开始的不是你家的猪圈就是我家的厕所，到后来家家户户的杂物推，到今天整整齐齐的轿车车位。

以前农村人不注重环境卫生，大街小巷里不是猪圈就是厕所，随着这些年我们国家的新农村建设，更加注重环境，随之露天的猪圈旱厕销声匿迹了，取而代之的是村外头规模化养殖厂和隔几条街干净卫生的公共厕所。我们村里也有专人负责打扫卫生了，像城里一样。

随着路面变化的还有路上的声音，回忆慢慢展开，会发现这条路仿佛变得喧闹了。

小时候每天来来往往的不是卖菜人骑的自行车，就是卖豆腐人骑的三轮车，还有拉粮食做农活的架子车，它们的声音伴随着断断续续的叫卖吆喝，在咯吱咯吱作响的轮轴与木质车架的摩擦声中吸引着馋嘴的小孩儿和手里捏着五毛一块的庄稼人。

后来，90年代后期，有了摩托车的马达声，但那时候多得是农用机动三轮。我们村第一批独立自主的“个体户”，就用它开启了勤劳致富之路。经常天不亮就听到摩托的声音，那是邻居们赶早去城里卖菜，那时候我们村好多人家种韭菜，用家里人的话说叫做“不起五更，菜卖不出去”。

过完新世纪第一个十年，我们村变成了市区的一部分，路上开始有了汽车的喇叭声，随着第一户人家购进私家车，私家车就像老母鸡下蛋，一天一辆，没多久家家户户都有小汽车了。现在堵车不是城市的“专利”了，我家门口路上也会堵车了。这时候的街上更热闹了，车流里穿梭的送外卖小哥，摇下车窗打招呼的乡亲。

路上来往的最开始是天不亮左邻右舍外出卖菜，做小买卖的身影，后来是一阵背着被子外出打工的身影，今天是送餐外卖的身影，我们家门口电线杆上都贴的有扫一扫点餐付款。原先沿街叫卖的豆腐豆芽不见了，取而代之的是外卖小哥无声的电动车。

如今，我们连门口这条小路消逝变成大马路，因为我们那儿变成了自贸区，听说董小姐的格力集团要来建厂盖楼了，大家以后也要住城里人的楼房了。

改革开放40年家门口的那条路的变迁，就是这40年历史的见证和缩影，小路的消失是新事物代替旧事物的进步，是新时代的到来，这个新时代里，人民生活只会越来越好。（金泽武）