“一片宫墙当道危，行人为尔去迟迟。”“烟愁雨啸黍华生，宫阙簪裳旧帝京。”往事越千年，杜牧、司马光都曾站在汉魏洛阳宫城的断壁残垣前徘徊，感叹曾经的凤阁龙楼、画栋雕粱灰飞烟灭，只留下荒草麦秀。

“一片宫墙当道危，行人为尔去迟迟。”“烟愁雨啸黍华生，宫阙簪裳旧帝京。”往事越千年，杜牧、司马光都曾站在汉魏洛阳宫城的断壁残垣前徘徊，感叹曾经的凤阁龙楼、画栋雕粱灰飞烟灭，只留下荒草麦秀。

诚然，世间没有万世荣华的帝王、贵族。但，“野火烧不尽，春风吹又生”。文化的根基伴随着蕞尔小民们负重前行的蹒跚步履和顽强的创造力，依然在坚挺屹立、开枝散叶，无问西东，无关春秋，就像丹桂、腊梅一样。柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花，这些古人熟悉的味道和声音不是依然氤氲和飘荡在中吗？

改革开放以来，洛阳城的变化大家有目共睹。

公园越来越多、越美。武则天明堂天堂公园、金元古城一期项目、隋唐洛阳城外城南门定鼎门建成后，四方游人云集，无不流连于雄伟大气、金碧辉煌的古韵美景。准备结婚的青年男女纷至沓来，前来拍摄婚纱照。隋唐宫城南大门应天门经过几年的设计论证，主体结构竣工。这座建筑是当年唐高宗、武则天、唐玄宗接见外国使团商人、检阅出征和凯旋将士的地方。隋唐洛阳城南城墙与宁人坊、明教坊、天街保护性展示工程、白马寺正门释源大道、龙门石窟西北、东北出口文化小镇相继规划实施，天津桥展示方案也正在文物部门研究论证。相信不久的将来，更多身着汉服古装的男女游客漫步天津桥头、轻抚石栏，一边吟哦“月明直见嵩山雪”的古人诗句，一边对着手机镜头露出幸福的微笑。

路越来越宽。地铁一号线紧锣密鼓，牡丹一号盾构机刚刚结束一号线的全部隧道挖掘任务，马上又要转战二号线。古城路快速路，王城大道快速路、南昌路快速路、环城路快速路施工争先恐后。因为几乎同时推进的工程太多，洛阳人出行不得不绕行限行，以前十分钟可以到达的目标，现在不得不花费一个小时甚至更久。面对拥堵的车流长龙，司机们情不自禁地抱怨。而我却想到了狄更斯的一句话“这是最好的时代，这是最坏的时代”

楼房越来越多。洛阳自贸区综合规划方案出台，伊滨新区城市规划方案公开展示，董明珠等商业大鳄令洛阳万人空巷，周杰伦、跑男团也被吸引到洛阳做节目。三十多年前住砖瓦土房的很多乡亲，今天陆陆续续搬进了多层楼房甚至是一百多米高的楼房。这种变化是当年的人不敢想象的。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们相信洛阳的发展只会越来越好。（马建鹏）