洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛浦秋风中看洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2019-01-21 14:57

　　“一片宫墙当道危，行人为尔去迟迟。”“烟愁雨啸黍华生，宫阙簪裳旧帝京。”往事越千年，杜牧、司马光都曾站在汉魏洛阳宫城的断壁残垣前徘徊，感叹曾经的凤阁龙楼、画栋雕粱灰飞烟灭，只留下荒草麦秀。

　　诚然，世间没有万世荣华的帝王、贵族。但，“野火烧不尽，春风吹又生”。文化的根基伴随着蕞尔小民们负重前行的蹒跚步履和顽强的创造力，依然在坚挺屹立、开枝散叶，无问西东，无关春秋，就像丹桂、腊梅一样。柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花，这些古人熟悉的味道和声音不是依然氤氲和飘荡在中吗？

　　改革开放以来，洛阳城的变化大家有目共睹。

　　公园越来越多、越美。武则天明堂天堂公园、金元古城一期项目、隋唐洛阳城外城南门定鼎门建成后，四方游人云集，无不流连于雄伟大气、金碧辉煌的古韵美景。准备结婚的青年男女纷至沓来，前来拍摄婚纱照。隋唐宫城南大门应天门经过几年的设计论证，主体结构竣工。这座建筑是当年唐高宗、武则天、唐玄宗接见外国使团商人、检阅出征和凯旋将士的地方。隋唐洛阳城南城墙与宁人坊、明教坊、天街保护性展示工程、白马寺正门释源大道、龙门石窟西北、东北出口文化小镇相继规划实施，天津桥展示方案也正在文物部门研究论证。相信不久的将来，更多身着汉服古装的男女游客漫步天津桥头、轻抚石栏，一边吟哦“月明直见嵩山雪”的古人诗句，一边对着手机镜头露出幸福的微笑。

　　路越来越宽。地铁一号线紧锣密鼓，牡丹一号盾构机刚刚结束一号线的全部隧道挖掘任务，马上又要转战二号线。古城路快速路，王城大道快速路、南昌路快速路、环城路快速路施工争先恐后。因为几乎同时推进的工程太多，洛阳人出行不得不绕行限行，以前十分钟可以到达的目标，现在不得不花费一个小时甚至更久。面对拥堵的车流长龙，司机们情不自禁地抱怨。而我却想到了狄更斯的一句话“这是最好的时代，这是最坏的时代”

　　楼房越来越多。洛阳自贸区综合规划方案出台，伊滨新区城市规划方案公开展示，董明珠等商业大鳄令洛阳万人空巷，周杰伦、跑男团也被吸引到洛阳做节目。三十多年前住砖瓦土房的很多乡亲，今天陆陆续续搬进了多层楼房甚至是一百多米高的楼房。这种变化是当年的人不敢想象的。

　　“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，我们相信洛阳的发展只会越来越好。（马建鹏）
[ 责任编辑：张惟一]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·快过年了，请不要喂孩子吃这些食物，一口都不行！
  • ·从什么时候开始，你发现自己的皮肤变老了?
  • ·为什么牙齿总是白天不痛，晚上痛？
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 沉睡地下千余年的洛阳龙兴寺重见天日 ...
  • 洛阳首批“刷脸神器”在龙门高铁站启用
  • 武则天儿媳妇墓中壁画 见证一千多年前...
  • 王琰君到部分重点城建一线调研
  • 直击洛阳2019年春运首日
  • 突发！大风发威，洛阳一路口工地挡板...
  • “洛阳造”全液压移动电站出口迪拜
  • 真中！洛阳姑娘张炀苴荣获四川省“十...
  • 洛阳：文旅融合，共生共荣描绘诗和远方
  • 因环保问题整改不力 汝阳伊川偃师被约谈
    		•
    百姓呼声
    洛阳市教育局直属幼儿园有三所，分别是这些
    申请办理摩托车驾驶证需要准备什么材料
    精彩图片
    父子联手 传承非遗制鼓...
    洛阳：文旅融合，共生...
    新安县人民调解员邵铁...
    “洛阳造”全液压移动...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    洛阳老城速记

    冬日西苑随拍

    “备战“春节
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605