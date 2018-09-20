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我们身边的改革开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网综合 2019-01-21 14:57

　　40年前，《实践是检验真理的唯一标准》的特别评论员文章掀起了关于“真理”标准的大讨论，由此揭开了我国改革开放的大幕。四十年后的今天，我们发现当初需要我们“摸着石头过河”的成长道路，虽然仍就充满荆棘，但是曙光已经闪现。当初关于“姓资姓社”的担忧，经过40年的充分实践，“中国特色社会主义”理论的确立，完美诠释了永不褪色的誓言。40年中，一代青年成白头,复又一代新青年，有无数波澜壮阔的场景、有无数惊心动魄的时刻，可是让人感触最深的，还是这40年来，我们身边发生的变化。

　　改革开放的变化是体现在方方面面的，比如陪伴我们每个人童年的玩具。

　　从改革开放前多是就地取材自己动手制作，用几根鸡毛做个毽子，几片碎布缝个沙包就可以玩很久。改革开放后，随着工业的迅猛发展，玩具的种类、造型和材料都有了多种多样的选择，洋娃娃、喷水枪还有各式各样靠机械、遥控来操控的玩具琳琅满目，进口的、国产的种类相当丰富。进入21世纪，儿童游乐场在洛阳兴起的同时互联网开始走近千家万户，电脑游戏从单机游戏到网络游戏也走近了小朋友的生活。经济发展的带来的市场繁荣多样，可见一斑。

　　如今，玩具市场更呈现出百花齐放的局面，无论是传统的玩具厂商如乐高、迪斯尼等，还是新兴的互联网公司如华为、小米等，都在将玩具与科技联系起来，更有甚者，少年儿童通过这些智能游戏接触计算机程序编写，由游戏的使用者变为开发者，以另一种方式“就地取材”，自己动手创作游戏。同一时间，早教机构、中小学培训学校如雨后春笋般冒出，寓教于乐、寓学于乐成为他们瓜分市场蛋糕的“撒手锏”，“娱乐+教育”成为儿童教育行业的大势所趋。经济产业转型升级，正对每个人生活的方方面面产生着直接而又深远的影响。

　　壮阔东方潮、奋进新时代，改革开放的宏伟叙事，叙述的既是党领导我们国家的奋斗史，也是我们每个人生活质量不断提升的变化史，今天我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央领导下，以崇高的使命感和强烈的责任感，在改革开放再出发的进程中，不断奋斗、不断进取，向着四高一强一率先的奋斗目标迈进、为深化"9+2"布局、持续加快中心城区建设贡献出自己的一份力量！（杨宁东）
[ 责任编辑：张惟一]
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