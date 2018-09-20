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扶贫解难事 帮扶暖人心——邮储银行汝阳县支行开展走访慰问贫困户活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网综合 2019-01-21 13:28

　　带着责任，带着感情，2019年1月20日，邮储银行汝阳县支行办公室主任武国景携办公室成员放弃休息时间，不惧寒冷，来到十八盘乡赵庄村，慰问该村贫困人员，希望他们能过上一个安定美满的春节。

　　在赵庄村，武主任及工作人员与贫困户深入交谈、嘘寒问暖，详细了解贫困户当前的生活状况、生产情况和困难需求，并鼓励他们坚定信心、克服困难，通过扶贫帮扶积极发展生产，早日实现脱贫致富，并表示，“在今后的工作中，我行将按照既定的安排部署，并结合当地实际，努力为大家解决实际生产和生活中的各种困难”。被走访对象对该行的慰问看望纷纷表示感谢，并衷心得表示：“感谢邮储银行，帮助我们共渡难关”。

　　此次对十八盘乡赵庄村的实地走访慰问活动是该行关注民生、改善民生的一部分，也是多年来该行重视关心贫困户生活的一个缩影：多年来，邮储银行汝阳县支行对开展帮扶帮困活动十分重视，制定切实可行的扶贫帮困计划，多次下派员工进行帮扶工作，及时解决农民生产、生活面临的困难。此次帮扶工作中，该行详细了解了十八盘乡赵庄村近年的发展规划及村民的生活状况，并希望通过此次活动为十八盘乡赵庄村的脱贫尽一份绵薄之力。十八盘乡赵庄村村委对邮储银行的帮扶行动表达了最真挚的感谢，并表示一定不会幸负政府和企业对十八盘乡赵庄村的期望，努力为赵庄村做好规划、抓好建设。
[ 责任编辑：张惟一]
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