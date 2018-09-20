突发！大风发威，洛阳一路口工地挡板被刮倒100多米

今日，市区刮起大风。今日9时许，九都路与珠江路交叉口西北角挡板被风刮倒一百多米。

今日，市区刮起大风。今日9时许，九都路与珠江路交叉口西北角挡板被风刮倒100多米。

洛报融媒记者赶到现场看到，该工地属市热力公司一施工工地，被风刮倒的挡板有100多米。市热力公司一名保通员说，他看到挡板被刮倒后，担心影响交通，就立即通知公司派工人到场，将挡板扶起来。没想到，工人扶起挡板离开后不久，挡板再次被刮倒。

随后，市热力公司派出几名工人携带钢丝和钳子，对挡板进行加固。目前，被刮倒的挡板未对交通造成影响，加固工作正在进行。

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市气象台昨日23时40分发布大风蓝色预警信号：预计24小时内我市大部分地区将出现4-5级偏西风，阵风6级，请加强防范。

防御指南：

1. 政府及相关部门按照职责做好防大风工作；

2. 关好门窗，加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，遮盖建筑物资；

3. 相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施，如回港避风或者绕道航行等；

4. 行人注意尽量少骑自行车，刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留；

5. 有关部门和单位注意森林等防火。（洛报融媒记者 余子愚 文/图）