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真中！洛阳姑娘张炀苴荣获四川省“十佳主持人”称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-21 11:31

洛阳姑娘张炀苴获得十佳主持人

　　1月18日，在高手如林，竞争激烈的比赛现场，洛阳姑娘张炀苴过关斩将，用自己的实力征服了现场的评委，荣获四川十佳主持人称号。洛报融媒记者第一时间电话采访张炀苴。

　　张炀苴介绍，第四届四川省广播电视主持人大赛由四川省广播电视绿色频率频道创建活动组委会主办，四川省广播电视学会、成都市广播电视台承办的，决赛的项目有：即兴评述、最强现场、辩论赛等环节，题目新奇、角度多变，各位主持人也都是全力应对。“十佳主持人大赛”决赛圆满落幕，洛阳籍主持人张炀苴通过层层考验，在众多优秀主持人中脱颖而出，夺得四川省第四届“十佳主持人”。

　　张炀苴，出生于我市南部山区汝阳县，2016年毕业于长沙学院播音主持专业，后参加2016洛阳广播电视台主持人大赛获得一等奖进入洛阳广播电视台二套工作。2018年1月到四川省江油市广播电视台工作，由绵阳市广播电视新闻出版局选送，参加第四届四川省广播电视试听节目“十佳主持人”大赛。复赛从全省广播电视播出机构100多位参赛者中选出前20名主持人及3名网络人气选手共23名进入总决赛，评出十佳主持人。

　　通过层层选拔，1月18日晚，四川省广播电视和网络视听节目“十佳主持人”大赛迎来了总决赛，参赛选手们通过自己我介绍，才艺展示，辩论大赛，命题表演等环节，历时三个小时的激烈角逐，来自江油市广播电视台的主持人张炀苴最终脱颖而出，荣获“十佳主持人”的称号。（洛报融媒记者 高山岳 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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