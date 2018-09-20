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洒扫庭除迎客来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-21 10:03

　　汉画像砖中有很多对当时社会生活的描绘，我市正在展出的“大汉气象——洛阳汉画艺术博物馆迎春拓片展”，就有很多执笏(hù)、执戟、拥彗的人物形象，馆长史宗义说，这些人都是门吏。

　　门吏，顾名思义就是古代看门的小官，看守的是城门、衙门，而不是家门。

　　《后汉书》里记载了郅恽(zhì yùn)当门吏时将皇帝挡在城门外的故事。话说郅恽被举荐为孝廉后，汉光武帝刘秀封他为上东城门侯，即看守京都洛阳城上东门的小官。

　　一次，刘秀外出打猎，回城较晚，郅恽按规定不开城门。刘秀让随从前去传话，郅恽说“太远了，看不清楚人”，还是不开城门让刘秀通过。无奈，刘秀只好从另一个城门入城。

　　第二天，郅恽对刘秀说：“陛下打猎夜以继日，对江山会产生什么影响呢？如果陛下不能以此为戒，实在让臣担忧啊。”刘秀听后，不仅没有处罚郅恽，还“赐布百匹”。

　　汉代人“事死如事生”，将门吏形象刻画在墓里的砖石上，让其看“家门”，一方面是显示墓主人的身份地位，一方面也有让其在冥界中服侍墓主人的象征之意。

　　汉画像砖上的门吏形态各异、栩栩如生，显然刻画者在表现这类人物时不是千篇一律的，而是花了不少心思。这些门吏一般都手里拿着东西，如执笏、拥彗、带剑、执戟、执盾、执械等，这不仅与他们的身份有关，还显示了当时的社会制度与礼仪习俗。

　　比如拥彗，彗是扫帚的书面语，拥彗门吏就是手拿扫帚的门吏。家里有客人来，主人要事先将屋子打扫干净，这是对客人的尊敬和礼貌，彰显了中国人的好客之道。(洛阳晚报记者 刘婷 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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