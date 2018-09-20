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洛阳近期天气以晴好为主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-01-21 09:09

　　谚语说，大寒小寒，冻成冰团。昨日是大寒，然而除清晨气温较低外，白天气温逐渐升高，不少人选择外出尽情享受阳光。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市逐渐转受高空西北气流控制，天气以晴好为主。预计今天晴天间多云，偏西风4级左右，气温-4℃到8℃；明天晴天间多云，西南风3级左右，气温-5℃到12℃。

　　大寒是二十四节气中的最后一个节气，因“寒气之逆极，故谓大寒”。古人认为大寒是一年中最冷的时节，比小寒还冷，不过这种认知并不准确。中国气象局数据显示，自1951年我国有气象记录以来，小寒更冷的年份占42%，大寒更冷的只占20%，除此之外，每年最冷时节出现在小寒也多于大寒。

　　即便如此，也不能小瞧了大寒。大寒时节，大风、低温、雨雪频繁造访，寒潮南下很容易形成灾害性天气。不过，大寒也能带来很多好处。农谚说“大寒不寒，人马不安”“大寒三白，有益菜麦”，指的是寒潮带来的低温可以冻死过冬的害虫，从而减轻第二年的病虫害，确保有个好收成。

　　大寒之后，年味儿渐浓，人们该忙着准备年货了。大寒之后15天，立春到来，天气渐暖，正所谓大寒到顶点，日后天渐暖。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖/文 记者 李卫超/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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