名家义捐书画 募得善款助残

昨日，2019“艺爱无疆”名家书画爱心助残主题活动举行，众多爱心书画艺术家捐赠的163幅书画作品通过义卖，共募得善款32.6万元。
昨日，2019“艺爱无疆”名家书画爱心助残主题活动举行，众多爱心书画艺术家捐赠的163幅书画作品通过义卖，共募得善款32.6万元。
2019“艺爱无疆”名家书画爱心助残主题活动由市残联、市美术家协会共同主办，旨在搭建平台，让书画家们参与到助残活动中来，用书画义卖的方式为残障人士奉献一片爱心。本次活动得到王绣、文柳川、侯震、张建京、刘伊明、刘聚森、陈花容等我市百余位书画艺术家的大力支持，他们无偿捐献了163幅书画作品用于义卖，共募得善款32.6万元，本次义卖活动所筹善款将全部用于我市贫困残疾人康复救助项目。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 李干强 摄影报道）
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