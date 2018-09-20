郑州市洛阳商会党总支为洛阳籍流动党员“安家”

近日，郑州市洛阳商会党总支举行“党建引领人才+项目”民营经济促进大会。会议公布了一组数字：从2018年4月商会党组织组建至今，已累计吸纳在郑的洛阳籍流动党员300多名，有效带动了民营企业健康发展。

近日，郑州市洛阳商会党总支举行“党建引领人才+项目”民营经济促进大会。会议公布了一组数字：从2018年4月商会党组织组建至今，已累计吸纳在郑的洛阳籍流动党员300多名，有效带动了民营企业健康发展。

去年以来，郑州市洛阳商会党总支在市委组织部的指导下，坚持秉持“党建引领、政商亲清”的宗旨，邀请在郑的洛阳籍党员干部担任党建指导员，通过联建、挂靠建等形式，鼓励商会企业积极成立党组织。商会党总支还率先在郑州设立了新时代“三新”讲习所，并利用网络平台对授课内容进行直播，为在郑的洛阳籍流动党员讲党课、授技能，使流动党员不断增强党性修养、提升能力素质，更好地服务民营企业发展。（洛阳日报记者 李梦龙 实习生 关勇）