新安县人民调解员邵铁强幸福的“烦恼”

“你看，这远亲不如近邻，各让一步以后大家还是伙计！”近日，在新安县铁门镇克昌社区的调解室中，62岁的邵铁强正耐心处理一件邻里纠纷。一番耐心劝导过后，一场小小的风波消弭于无形。

邵铁强（中）在进行调解

“你看，这远亲不如近邻，各让一步以后大家还是伙计！”近日，在新安县铁门镇克昌社区的调解室中，62岁的邵铁强正耐心处理一件邻里纠纷。一番耐心劝导过后，一场小小的风波消弭于无形。

自打2002年担任铁门镇克昌社区人民调解委员会主任以来，邵铁强一干就是17年，先后调解矛盾纠纷660多起。然而，这些调解主要集中在2013年以前，最近这些年，他调解的事儿逐年减少——这起是两个月来的唯一。

“我清闲了，就意味着大家矛盾少了。”邵铁强说，但他也有些幸福的“烦恼”。他表示，自从附近的新安县产业集聚区发展起来，居民要么去厂里打工，要么做起了餐饮、超市等服务业。“钱袋子鼓了，瓤筋(注：洛阳方言)事儿就少了。”邵铁强总结道。

虽然管的事儿少了，但邵铁强所做的一切，辖区居民看在眼里，记在心里。在他们眼中，邵铁强行为端正、为人可靠，又充满人情味儿。

“铁强可是一个好人，我家这点事儿可多亏了他。”一位老人向记者说道。他表示，自己和儿子关系不睦，在2017年年初出现了赡养纠纷，刚刚遭遇车祸左腿粉碎性骨折的邵铁强拄着双拐上门理论，批评了儿子不赡养老人的行为。经多次协调，父子双方终于就生活费、医疗费、护理等事宜达成赡养协议。

“小事不隔天，大事抓紧办，遇着矛盾上门管，这样才算一个合格的人民调解员。”邵铁强说。正是这种方法和态度，让他疏导劝阻非法上访事件13起，解决疑难纠纷86起，防止民转刑案件11起，调解成功率达到98%。“我们常来找邵主任取经学习，他是我们的好老师、好榜样。”新安县司法局工作人员孟豪说。

由于工作出色，邵铁强被司法部评为“全国模范人民调解员”，到底有什么秘诀让他把这个平凡的工作做出了不平凡的成绩？

“调解调解，调的是群众心里的隔阂，解的是群众心里的疙瘩。”邵铁强一语道破。他表示，平常的调解工作无非就是家庭纠纷和邻里矛盾，只要能拿捏好“情”和“理”两个字，问题就能迎刃而解。

“现在家里越来越有情，邻里越来越讲理，我的工作自然就少了，说烦恼是开玩笑，幸福是真的。”邵铁强笑着说。（洛阳日报记者 潘立阁 通讯员 高延伟 文/图）