刘安杰：承包荒地种果树 想卖了苹果过个好年

进入腊月，洛宁县东宋镇杨树洼村53岁的刘安杰有点儿着急，他家的窖里存放着1万多斤红富士苹果，就等着年前把苹果卖出去，一来给妻子挣些医药费，二来置办些年货。

进入腊月，洛宁县东宋镇杨树洼村53岁的刘安杰有点儿着急，他家的窖里存放着1万多斤红富士苹果，就等着年前把苹果卖出去，一来给妻子挣些医药费，二来置办些年货。

他包下一片荒山，种下了希望

刘安杰原本过着令人羡慕的小日子，夫妻和睦，儿女可爱，可安宁的生活6年前被打破。刘安杰的妻子罗群霞与他同岁，6年前被确诊为肺栓塞、原发性血小板增多症，不仅离不开药，也离不开人。为了给罗群霞治病，刘安杰负债累累。

妻子患病后需要人照顾，刘安杰不能出门打工了。家里断了经济收入，妻子的医药费怎么办？刘安杰经过考虑，承包了山坡上一块30亩的荒地，种下了几百株果树。苹果树5年才挂果，每天，刘安杰安顿好妻子，就到果园辛勤劳作，把翻身的希望都寄托在这些果树上。

希望卖掉万余斤苹果，好好过个年

罗群霞的病时好时坏，但在刘安杰的精心照料下，每每化险为夷。去年11月，罗群霞高烧不退，在河科大一附院住院一周，连医生都感慨不已：“若不是你照顾得好，你媳妇恐怕早就没命了。”

刘安杰的儿子为给妈妈治病，外出打工挣钱。刘安杰一边照顾妻子一边料理果园，终于在今年收获了1万多斤苹果。

刘安杰说，他最大的心愿就是卖掉这些苹果，一来给妻子攒些看病的钱，二来置办些年货，好好过个年，让日子渐渐好起来。

春节一天天近了，家家户户都在忙着筹备年货，可是，一些生活困难的农户犯了愁：家里囤着大量农副产品卖不掉，无钱采购年货。为了让家人生活得更好一些，他们守着田地种下希望，农副产品收获后却为销路犯愁。

为帮助这些困难农户好好过年，本报《幸福周刊》、洛报爱心帮扶中心将联合星美建材家居(原红星美凯龙1号建材馆)，举行爱心助卖活动，帮助农户们将辛苦一年收获的农副产品运到现场出售。如果您正在置办年货，不妨来看看这些农副产品，如果有您需要的，或者您能帮他们联系销路，希望您能伸出援手，让他们多卖一些农副产品，过一个宽裕的年。助卖现场还有伊川农户的小米、干辣椒，洛宁农户的粉条、红薯，请关注本报后续报道。

咨询电话：13598192942

活动时间：27日10时30分至16时

地址：牡丹大道与望春门街交叉口东北角(乘39路、49路、57路、96路公交车可达)（洛阳晚报记者 裴冉冉）