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孟津县平乐村老人郭梧四世同堂的团圆饭（新春走基层）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-21 09:06

 晚辈向郭梧老人祝寿

　　编者按

　　新春佳节就要到了。本报记者再次踏上“新春走基层”的采访征程，进社区、访农家、入企业，感受欢度佳节的美好景象，记录创造美好生活的火热场景，真实反映群众所思所想所盼，娓娓讲述人间真情、百姓故事，唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。自今日起，本报陆续刊发这些来自基层一线的鲜活报道。敬请关注。

　　昨日，孟津县平乐镇平乐村郭梧老人的家里人声鼎沸。

　　这天是老人的83岁生日。老人的儿女、孙辈和重孙辈20多口人，四世同堂，好不热闹。

　　“过了这么多年生日，就今年人齐。”老人笑得很开心。

　　从前，孙子郭鹏飞在郑州做二手车生意，外孙王栋在北京管理一家健康理疗机构，孙女郭岚在上海一家软件开发公司工作……一年忙到头，难得聚在老人周围。

　　老人曾建议孩子们：在外面怪辛苦，不如回洛阳工作。他们各有各的说法，“大城市机会多”“外面市场大，生意好做”……有两年，儿女们也要到外地照顾孙子孙女，老人的生日过得有些冷清。

　　2017年，孙子郭鹏飞回到洛阳，在龙门大道旁开了一家买卖二手车的公司。老人问：“你不是说外面市场大吗？”郭鹏飞告诉爷爷：“现在都是在互联网上收车售车，不管你是在北京、上海，还是在洛阳、郑州，在互联网交易平台上都能同步买卖，生意同样好做。”

　　2018年春节，外孙王栋趁着回家过年考察了洛阳的市场。他欣喜地发现，前些年在洛阳因被冠以“高端消费”而鲜有人问津的健康理疗项目，如今渐渐走进了大家的生活。“我们在一些写字楼、商业区周围做消费意向调研，发现一是白领及以上收入人群基数明显增加，二是大家在健康管理方面的消费意愿更加积极，这点从健身房的火爆也可见一斑。”

　　4个月后，王栋辞别了打拼11年的北京，带着自己挣下的“创业启动金”回到洛阳，与本地一名投资人一起开设了一家集健康理疗、产后修复等于一体的护理中心。半年时间，运营逐步走上正轨，他发现，和北京相比，洛阳用人成本、房租成本等低得多，护理中心的利润率并不低。“简单地说，我们在洛阳做生意，‘性价比’更高。”王栋说。

　　几乎是前后脚，孙女郭岚也辞去了在上海的工作，在开元大道东段一产业园继续从事软件开发工作。她说，自己的工作性质受地域影响较小，在上海做项目和在洛阳差别不大，无非是工资水平不同。不过，回洛阳不用再承受高额的房租，一定程度上抹平了工资差。“最棒的是洛阳绕城高速路免费，我从村里开车走高速路到洛龙区只需要20多分钟，和以前在上海动辄一两个小时的上班路程相比真的太爽了。”郭岚说。

　　“这两年走在村里，明显感觉年轻人越来越多了，从前出去打拼的，不少都回来了。”走在村里，不少村民这样说。道路两旁，私家车一辆接一辆，新310国道建成、洛阳绕城高速路豫C牌照小车免费等，大大方便了该村村民出行，不少年轻人白天到市区上班，晚上回村里住。

　　一村民说：“现在，大家都盼着洛阳地铁早日建成，到时候，怕是市区周边这些村子，年轻人回来的更多啦！”（洛阳日报记者 王妍 通讯员 郑战波 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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