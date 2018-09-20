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提醒！洛阳市中招信息技术考试4月下旬开考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-21 08:55

　　昨日，记者从市教育局获悉，我市中招信息技术考试将于4月下旬举行，按满分15分计入考生总成绩；根据考试相关要求，今年该科考试内容将新增电脑编程、机器人程序设计等内容。

　　考试对象

　　今年的应届初中毕业生、在我市报名参加中招文化课统考的社会青年考生。

　　考试内容

　　考试内容、要求，以《洛阳市2019年中招信息技术考试手册》为准。我市自2017年新初一教材开始，已增加了电脑编程、机器人程序设计等内容。在之前举行的5次期中、期末考试中，均已组织考生进行模拟训练。因此，今年中招信息技术考试，将首次对这两大板块内容进行考查。

　　考试方式

　　考试由系统随机自动组卷，考生在局域网计算机教室进行独立上机考试。学生成功提交试卷后，系统将自动即时智能评卷、显示成绩。考试可排除任何人为因素干扰，确保每名考生成绩真实有效。

　　时间、成绩

　　每场考试时间为30分钟。试题卷面总分100分，最终按总分15分折合后，计入考生中招考试总成绩。

　　成绩认定

　　市直学校成绩汇总、认定工作由市考务办负责；各县(市)区考务办负责本辖区考生的成绩汇总、认定、上报工作，市考务办对全市考生成绩进行汇总后，上报至市教育局中招办。对个人成绩有异议的考生，可按程序申请复核。

　　特殊情况

　　考前点名时，考生未按时到场视为自动放弃考试。若因病、因事确不能按时参加考试，须由考生所在学校相关负责人向考务办出具证明，并填写免(缓)试审批表，经批准后可在考务办指定的时间内参加缓考。

　　考生若因身体或其他特殊原因不能参加考试，可持县级以上医院证明或有关材料，并填写免(缓)试审批表，由考生所在学校于统一报名时，到县(市)区考务办办理相关手续；经市考务办审核批准后准予免考，按9分计入考生总成绩。（洛阳晚报首席记者 焦琳）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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