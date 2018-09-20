沉睡地下千余年的洛阳龙兴寺重见天日 见证佛教在唐由盛转衰

隋唐洛阳城里坊区佛寺众多，位于宁人坊中的龙兴寺就是其中较大的一座。近日，随着宁人坊考古发掘工作的推进，沉睡在地下千余年的龙兴寺逐渐重见天日。

挖掘现场 记者 鲁博 摄

隋唐洛阳城里坊区佛寺众多，位于宁人坊中的龙兴寺就是其中较大的一座。近日，随着宁人坊考古发掘工作的推进，沉睡在地下千余年的龙兴寺逐渐重见天日。

一座寺庙，占据半个坊

20日一大早，市文物考古研究院的考古工作人员在宁人坊遗址东南区域的工地忙碌着。他们的脚下就是唐代龙兴寺遗址。

该遗址位于宁人坊东南，东面是已经完工的天街保护展示工程。2013年，考古工作者在此探查出一大型夯土台基。2014年，经发掘发现，该遗址为一边长为10.4米的正方形夯土台基，考古工作者推测此处应该为塔基或祭坛。

“史料记载，龙兴寺在宁人坊内。为弄清楚布局，我们以夯土台基为中心，向四周继续发掘，希望能找到遗址边界。”该考古工地负责人屈昆杰说。

经过考古发掘发现，台基向南50米为院落部分，南边界可能临近南坊墙；向东发现了宁人坊的东坊墙，东坊墙向西16米处，发现了一小型烧窑及灰坑、灶坑等，灶坑内有明显的烧痕，烧窑很可能是用来烧制器物的。

“台基向北，我们发现了一处8米宽的条形夯土，很有可能是塔的回廊；再向北，发现了房址，应该就是僧房；临近东西向十字街的南侧，又发现了夯土基槽，推测为龙兴寺的北院墙。夯土台基、房址、院落、道路，整体构成一个大的建筑群。根据目前考古发掘掌握的情况，当年的龙兴寺有可能占据半个宁人坊。”屈昆杰说。

鎏金铜佛像 屈昆杰 摄

出土文物，与佛教息息相关

龙兴寺都出土了哪些文物？

据介绍，考古工作者在遗址内发现了大量的筒、板瓦等建筑构件，还发现了造像石数块、白瓷钵残片、穿孔佛珠、鎏金铜佛像、砖雕佛像等佛教文物，这些文物与佛教息息相关，无不指向该遗址为宁人坊内唯一的佛教建筑——龙兴寺。

让人欣喜的是，该遗址还出土了几件刻有经文的经幢石残块。其中一件上的楷书清晰可见，刻着部分《大方便佛报恩经》经文。

屈昆杰介绍，遗址上还存在30厘米厚的炭灰和瓦砾堆积，有两块柱础石四分五裂，一些造像石中的佛头均被人为破坏。

经幢残块

唐武宗时被烧毁

其实，东都洛阳龙兴寺有两座，分别为北龙兴和南龙兴两处寺院。北龙兴寺位于今孟津县麻屯镇韩庄村之西，初建于东汉灵帝时期，是有史可考的中国第二个官办佛教寺院。

南龙兴寺位于隋唐洛阳城里坊区宁人坊内。《唐两京城坊考》中记载，龙兴寺有著名画师展子虔所画《八国王分舍利》图。

市文物考古研究院院长史家珍介绍，唐玄宗时期，隋唐洛阳城里坊区佛寺众多，僧尼有12万余人。为维护社会稳定，阻止寺院和僧尼过度膨胀，玄宗曾下令不许新建寺庙，拆毁私建寺庙，处分乱谋私利的僧侣。到了唐武宗时期，由于武宗信奉道教，将全国4万余所佛寺强行废除，龙兴寺也被烧毁。

隋唐洛阳城宁人坊遗址，是世界文化遗产定鼎门遗址(含明教坊、宁人坊)的重要组成部分，也是“两坊一街”保护展示工程的重要区域。龙兴寺的历史记载很有限，仅记载其在宁人坊内。“它的发掘为厘清宁人坊坊内建筑格局提供了更多的考古学依据，对研究唐代佛教制度意义深远，同时也为建设隋唐洛阳城国家历史文化公园提供了更多人文内涵支撑。”史家珍说。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 程召辉）