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洛阳市开展百日行动 整治“保健”市场乱象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-21 08:55

　　近日，市市场监管局、市工信局、市民政局等10个部门开展联合整治“保健”市场乱象百日行动，重点查处假借健康讲座、专家义诊、赠送礼品、组织旅游等形式，向老年人等特定消费群体作虚假宣传等扰乱市场秩序行为，进一步规范保健市场秩序。

　　重点排查场所，包括打着养生保健名义的火疗、养生、按摩、推拿、保健等场馆，经常出现保健品推销活动的社区等人员密集场所，经常承办营销活动的宾馆酒店，销售对象主要为中老年群体的保健类店铺。

　　重点查处明示或暗示食品或者日用品具有保健、疾病预防或者治疗等功能，对商品性能、功能等作虚假或者引人误解的商业宣传等违法行为；假借健康讲座、专家义诊、免费检查、免费体验、赠送礼品、组织旅游等形式，向老年、病弱等特定消费群体作虚假或者引人误解的商业宣传行为；以中医预防保健名义进行非法诊疗、无证行医等行为；在互联网领域虚假宣传、虚假广告、网上售假等行为。

　　记者了解到，在百日行动中，相关部门通过摸底排查，发现我市共有“权健”授权门店3家，目前均处于停业状态。同时，相关部门已对全市直销企业开展拉网式监督检查，约谈有关企业负责人，加强对经营网点和从业者的管理。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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