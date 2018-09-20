洛阳召开中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改工作调度会

昨日下午，我市召开中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改工作调度会，通报整改进展情况和存在问题，对整改工作进行再动员、再部署。市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康出席会议并讲话。

昨日下午，我市召开中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改工作调度会，通报整改进展情况和存在问题，对整改工作进行再动员、再部署。市长、市环境保护督察整改工作领导小组组长刘宛康出席会议并讲话。

会议强调，各级各部门要把抓好中央环保督察“回头看”反馈意见整改落实作为检验树牢“四个意识”、落实“两个维护”的重要标尺，作为重大政治任务、重大民生工程、重大发展问题，进一步提高政治站位，增强督察整改自觉性和坚定性，以壮士断腕的决心和勇气，切实做到全面整改、深入整改、彻底整改。要坚持条块结合，压实各方责任，形成推动整改的强大合力，各地党委政府要履行好属地责任，主要领导要亲力亲为亲自抓、负总责，扛起政治责任，深入一线对问题一个一个“过筛子”；行业部门要履行好行业管理责任，知责担责尽责，层层抓好落实。要坚持清单管理、对账销号，逐件明确整改责任，不折不扣落实中央环保督察各项要求，对交办问题做到“彻底改、改彻底、改到位”。要严格落实整改工作责任追究制，坚持铁腕治污，以较真碰硬的态度抓好整改落实，对整改过程中责任不落实、工作不得力，导致进度迟缓，以及出现表面整改、虚假整改、敷衍整改现象一律严肃查处，确保问题见底清零，整改取得实效。

副市长侯占国参加会议。 （洛阳日报记者 白云飞）