贯彻转型发展这个基本路径——五论贯彻落实洛阳市委十一届九次全体（扩大）会议精神

推动高质量发展，是经济工作的根本要求、根本方向；做到“方向不改”，是做好今年经济工作要着重把握的要求之一。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要突出转型发展、高质量发展，通过“六个转型”把高质量发展落到实处。

高质量发展的新征程，要从“转型”起步。

推动高质量发展，是经济工作的根本要求、根本方向；做到“方向不改”，是做好今年经济工作要着重把握的要求之一。市委书记李亚在市委十一届九次全体(扩大)会议上强调，要突出转型发展、高质量发展，通过“六个转型”把高质量发展落到实处。

新时代我国经济发展的基本特征，是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，是顺应经济发展规律的必然要求，经济发展到一定阶段，必然要从数量规模型转向质量效益型；是破解发展瓶颈制约的必然要求，可以使经济发展从主要依靠要素投入数量的增长转向更多依靠全要素生产率的提高；是应对区域竞争压力的必然要求，有利于在日益激烈的区域竞争中增强比较优势。洛阳在发展方式、经济结构、增长动力等方面的问题还比较突出，推动高质量发展不仅势在必行，更是必由之路。

对洛阳来讲，实现高质量发展，转型发展是基本路径，这是由洛阳的经济结构所决定的。作为老牌工业重镇，洛阳长期面临着传统产业多新兴产业少、低端产业多高端产业少、资源型产业多高附加值产业少、劳动密集型产业多资本科技密集型产业少的状况。对照高质量发展对“质量第一、效益优先”“质量变革、效率变革、动力变革”“提高全要素生产率”的内涵要求，洛阳的经济结构问题必须直面转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，洛阳整个经济社会发展也到了不得不“转”、非“转”不可的时候。

既要想明白“为什么转”，也要搞清楚“怎么转”。推动转型发展、高质量发展是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。我们已经提出要推动“六个转型”，省委对此充分认可，也就是要以高质量发展为方向，以转型发展为路径，着力以产业转型夯实高质量发展的根基、以动能转型突破高质量发展的关键、以城市转型强化高质量发展的支撑、以生态转型补齐高质量发展的短板、以社会治理转型提升高质量发展的效益、以体制机制转型激发高质量发展的活力。

这“六个转型”的基本路径，是在吃透上级精神、审视洛阳市情、借鉴外地经验的基础上，对洛阳发展的思路举措进行科学谋划和完善提升得来的。去年年中，我们“跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳”，相继赴徐州、襄阳等地学习考察。这些城市整体条件与我们相似，同为老工业基地、国家历史文化名城，都在各自区域中扮演着举足轻重的角色，但徐州经济总量已由10年前洛阳的1.1倍扩大到1.52倍，襄阳的经济总量已由不足洛阳的一半增长到与洛阳基本相当。而这两市近年之所以保持了强劲的发展势头，核心就在于着力推进转型发展，坚定不移加快产业转型、动能转型、城市转型、生态转型、社会治理转型、体制机制转型，走出了具有自身特色的转型发展之路。

只要路走对了，就不怕远。贯彻转型发展这个基本路径，通过“六个转型”把高质量发展落到实处，要形成与之相衔接的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政策绩考核，既看显绩、也看潜绩，既看当前、也看长远，营造高质量发展的强大推动力和引导力。我们去年推出县(市)区经济社会发展差异化考核办法，今年又按照新发展理念和高质量发展的要求设置经济发展预期指标，目的都在于此。下一步还要积极探索、不断完善，把高质量的导向真正树起来。

“沿着旧地图，一定找不到新大陆。”

就在几天前，省委书记王国生到省十三届人大二次会议洛阳代表团参加审议时，称赞“洛阳这些年发生了有目共睹的新变化，成绩值得肯定”，并寄望洛阳“用好老工业基地的传统优势，加快转型升级步伐，增创发展新优势”。在转型发展上下更大功夫，洛阳的高质量发展不仅可期，而且定能在中原更加出彩中“画”上浓墨重彩的一笔！（洛平）