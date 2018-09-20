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宜阳县脱贫户李建卓喜尝幸福的味道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-21 08:35

　　编者按

　　扶贫先扶志。脱贫攻坚越往后，扶志的重要性愈加凸显。近年，我市扎实开展扶贫扶志行动，推出一系列正向激励举措，激发脱贫内生动力，让贫困群众变“要我脱贫”为“我要脱贫”，涌现出一大批自强脱贫模范。本报将持续集中挖掘报道脱贫先进典型，以身边人、身边事教育引导贫困群众在党和政府的帮扶下，撸起袖子加油干，争做小康路上追梦人。

　　幸福是什么？每个人的定义都不一样。

　　能够靠双手挣钱，哪怕一个月只有几百元，他感觉很幸福；每隔几个月，家里能够添置一件像样的家具、家电，他觉得很幸福；隔三岔五开着电动小三轮，带着年逾七旬的老母亲出门走一走，他感觉很幸福……

　　这样平平常常的生活，宜阳县香鹿山镇龙王村的脱贫户李建卓过得格外珍惜，格外有滋味。

　　2003年，李家喜建新房。房未建成，李建卓却从房子上摔了下来，从此双腿再无知觉。“父母要照顾，孩子得上学，一家子的开销都指望我一个人。”摔断双腿，妻子又离家而去，李建卓万念俱灰。想起以前，他满脸的皱纹拧到了一起。

　　“生活依旧，人总要往前看。日子会一年更比一年好。”话锋一转，李建卓的表情舒展开来。这举重若轻的情感变化，就掌握在他的手中。

　　谈话间，李建卓手里的小刀就没停过，像削铅笔一样，不停地把塑料零件上的毛边毛刺刮平。“这是游泳镜、潜水镜上的零件，是要出口的！”李建卓心里有一本明白账，加工一个零件，工钱两分两厘五，一天削2000个，是45元钱。

　　“这份工作，让我活出了一股精气神儿。”李建卓说。2015年，他家被确定为建档立卡贫困户，因缺乏劳动能力，成为村里为数不多的政策托底对象，低保、残疾人补贴等政策落实到位，生活有了保障。

　　2017年3月，镇、村与县里的龙头企业富隆特体育用品公司联合成立扶贫车间，加工游泳装备零件。“我也想试试，不知道行不行？”在一次干部走访中，李建卓“无心插柳”的一问，让帮扶干部记在了心头。

　　从此，每天一早，村里都有人上门送料、取货。“头一个月，工资发了1200元。”时隔近两年，回忆起拿到工资的情形，李建卓依然心如潮涌。

　　“这1200元挣得多不容易啊！”一开始，李建卓粗手干细活，不适应，指头常被割破，后来便结成厚实坚硬的茧子。因为双腿不能动弹，他一坐就是一晌，屁股坐麻了，就垫一个小轮胎。到了晚上，他挑灯夜战，干到深夜……

　　“花挣来的钱，比花救济金有气势！”李建卓平和的语气中带着笃定，这是一种从心底流露出来的奋斗的喜悦、幸福的味道。从此，不论寒暑，不论风雨，李建卓在轮椅上耕耘着新的生活。

　　其间，李建卓的儿子学会了焊工的手艺，每次外出打工回来，家里都会发生点变化。现在，冰箱、空调、洗衣机、热水器等日用家电样样齐全。

　　从政策托底户到脱贫光荣户，“幸福”二字对李建卓来说，不仅是经济的独立，更有来自精神上的满足。

　　去年，村里送来一辆小型电动三轮车，李建卓迫不及待地练习。天气好了，他就带着母亲出门，到洛河对岸的莲花公园逛一逛。“能为父母尽孝，是我的福气。”李建卓说着话眼睛湿润了。

　　年关又至，年味渐浓。如今，李建卓已很少回忆过往的遭遇，一门心思要把日子过上去。关于新年，他还有一桩幸福的心愿：期待儿子娶个儿媳回家……（洛阳日报记者 白云飞 实习生 孙冰珂）
[ 责任编辑：席倩倩]
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