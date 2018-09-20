张涛：“车轮”上的巡防队员 尽职尽责维护治安

新春佳节就要到了。本报记者再次踏上“新春走基层”的采访征程，进社区、访农家、入企业，感受欢度佳节的美好景象，记录创造美好生活的火热场景，真实反映群众所思所想所盼，娓娓讲述人间真情、百姓故事，唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。自今日起，本报将陆续刊发这些来自基层一线的鲜活报道。敬请关注。

张涛(前)和同事在巡逻

-编者按

新春佳节就要到了。本报记者再次踏上“新春走基层”的采访征程，进社区、访农家、入企业，感受欢度佳节的美好景象，记录创造美好生活的火热场景，真实反映群众所思所想所盼，娓娓讲述人间真情、百姓故事，唱响礼赞新中国、奋进新时代的昂扬旋律。自今日起，本报将陆续刊发这些来自基层一线的鲜活报道。敬请关注。

昨天早上7点，车站派出所巡防队员张涛已经携带对讲机，骑上巡逻电动车，开始了一天的巡逻。本报记者跟随张涛，体验了一把巡防队员的工作。

“马上就要过年了，我们要排查治安状况，及时将安全隐患告知民警，提醒老旧小区居民、购物市民、外出或返乡市民做好安全防范……”张涛说，巡防队员很平凡，虽然鲜有惊心动魄的故事，但在守护市民平安的路上，也有属于自己的精彩。

“市民要的就是这份儿安全感”

“我们一共分了3个小组，我所在的小组有3名队员，巡逻辖区是金谷园路以东、玄武门大街(原道南路)以南、定鼎路以西、中州路以北，包括背街小巷、居民区、超市、公交站等。”张涛介绍，巡逻辖区内安装有10多个打更器，每到一处，都要“签到”。

早上7点多，气温很低，路上行人个个包裹得严严实实。即便如此，张涛也不敢有丝毫大意，眼睛时刻警惕地环顾四周，路过居民小区，他会不自觉地打量几眼进出人员。

“学生没放假时，我们一般先到校园门口护校，8点左右离开，然后进行正常路面巡逻。”张涛说，他们的工作虽然很简单，但容不得丁点儿马虎，“我们的存在，对老百姓很重要。市民要的就是这份儿安全感！”

巡逻小区啥情况，他如数家珍

早上8点多，张涛按照既定巡逻路线，将辖区巡逻一遍后，立即到中州路、唐宫路上的公交站点巡逻。

“影院街附近购物的人多、金谷园路111号院没有门卫、丹城路9号院租房户比较多……”对于辖区各路段、小区的情况，张涛如数家珍。

上午9点半，张涛再次巡逻至影院街。到附近一家大型超市巡逻后，他告诉保安：“遇到抱小孩的顾客，多提醒一下，他们容易被小偷盯上。”

“王阿姨，近期院里有可疑人员出入吗？快过节了，发现异常要及时拨打110。”上午10点多，张涛在金谷园路111号院巡逻时看到住户王阿姨，连忙询问起来。

“我们每天都会根据近期警情，采取车巡与步巡相结合的方式，对重点区域进行重点巡逻。”张涛说，多到这些区域走几遍，在那儿待的时间长一点儿，既让市民感到安全，又能震慑不法分子。

工作中有辛酸也有甜蜜

一年365天，无论是刮风下雨，还是严寒酷暑，巡防队员作为保障市民安全“最后一公里”中的一环，工作中有辛酸也有甜蜜。

去年，辖区一个新建小区发生了多起电动车电瓶被盗案件，张涛根据派出所要求，到该小区的地下停车场巡逻蹲守。

“由于多次到该小区的停车场，有一次被业主误认为是小偷。”张涛笑着说，虽然被误会，但在他蹲守的半个月内，没有发生一起案件，还是挺欣慰的。

“我们院是个‘大杂院’，没有保安，没有物业，幸好巡防队员每天都来巡逻，治安还不错。”王阿姨说，特别是夜里，看到他们巡逻的身影，心里特别踏实。

王阿姨的话，让张涛感到很甜蜜。

张涛今年37岁，当过两年兵，已做了4年巡防队员。他说：“既然选择做一名巡防队员，就做好了不怕苦、不怕累的准备，我的职责就是给辖区居民创造良好的生活环境！”

上午11点半，记者离开时，张涛骑上巡逻电动车，再次出发……(洛阳晚报记者 申利超 通讯员 李向鑫 张波 文/图)

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目前，全市一线在岗巡防队员共1730余人。去年，市公安局积极调整巡防队员巡逻班次、时段，增加巡逻力量、延长巡逻路线、扩大巡逻区域等，在校园周边建立70余个巡逻驻守点，提升见巡率，积极维护社会治安大局的稳定。

2018年，全市巡防队员参与协助公安机关接处警23万多起，协助民警现场抓获违法犯罪嫌疑人2500余人，参与街面调处纠纷4万多起，开展各类便民服务6000余人次。