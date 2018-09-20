洛阳一批新型农业经营主体获殊荣

记者日前从市农业农村局获悉，近期，我市部分地区和一批新型农业经营主体相继获得国家级、省级荣誉称号。

记者日前从市农业农村局获悉，近期，我市部分地区和一批新型农业经营主体相继获得国家级、省级荣誉称号。 记者日前从市农业农村局获悉，近期，我市部分地区和一批新型农业经营主体相继获得国家级、省级荣誉称号。 其中，偃师市、伊川县入选全国第三批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市)；4家农民专业合作社获评“国家农民合作社示范社”；5家水产养殖合作社获评“农业农村部水产健康养殖示范场”；38家农业企业被省政府授予“河南省农业产业化省重点龙头企业”称号。 近年，我市坚持以农业供给侧结构性改革为主线，大力培育新型农业经营主体，加快推进农业由增产导向转向提质导向，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。截至目前，全市培育市级以上农业产业化龙头企业383家，发展各类农民专业合作社7421家。在新型农业经营主体培育中，我市始终坚持把农民更多分享增值收益作为基本出发点，着力增强农民参与融合能力，创新收益分享模式，健全联农带农有效激励机制，让农民更多分享产业融合发展的增值收益。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 唐剑奎) 【全国第三批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市)(2家)】 偃师市、伊川县 【国家农民合作社示范社(4家)】 孟津硕丰种植专业合作社 嵩县亚杰奶牛养殖专业合作社 嵩县源生中药材专业合作社 洛阳市书明种植专业合作社 【农业农村部水产健康养殖示范场(5家)】 栾川县庙子镇隆鑫大鲵养殖专业合作社 汝阳县靳村乡志远特种水产养殖专业合作社 汝阳县内埠镇马坡村召选水产养殖专业合作社 洛阳市吉利区宇风鱼类养殖专业合作社 洛宁县富宁水产养殖专业合作社