洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一批新型农业经营主体获殊荣
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-21 08:35

　　记者日前从市农业农村局获悉，近期，我市部分地区和一批新型农业经营主体相继获得国家级、省级荣誉称号。

　　其中，偃师市、伊川县入选全国第三批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市)；4家农民专业合作社获评“国家农民合作社示范社”；5家水产养殖合作社获评“农业农村部水产健康养殖示范场”；38家农业企业被省政府授予“河南省农业产业化省重点龙头企业”称号。

　　近年，我市坚持以农业供给侧结构性改革为主线，大力培育新型农业经营主体，加快推进农业由增产导向转向提质导向，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。截至目前，全市培育市级以上农业产业化龙头企业383家，发展各类农民专业合作社7421家。在新型农业经营主体培育中，我市始终坚持把农民更多分享增值收益作为基本出发点，着力增强农民参与融合能力，创新收益分享模式，健全联农带农有效激励机制，让农民更多分享产业融合发展的增值收益。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 唐剑奎)

　　【全国第三批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县(市)(2家)】

　　偃师市、伊川县

　　【国家农民合作社示范社(4家)】

　　孟津硕丰种植专业合作社

　　嵩县亚杰奶牛养殖专业合作社

　　嵩县源生中药材专业合作社

　　洛阳市书明种植专业合作社

　　【农业农村部水产健康养殖示范场(5家)】

　　栾川县庙子镇隆鑫大鲵养殖专业合作社

　　汝阳县靳村乡志远特种水产养殖专业合作社

　　汝阳县内埠镇马坡村召选水产养殖专业合作社

　　洛阳市吉利区宇风鱼类养殖专业合作社

　　洛宁县富宁水产养殖专业合作社
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·快过年了，请不要喂孩子吃这些食物，一口都不行！
  • ·从什么时候开始，你发现自己的皮肤变老了?
  • ·为什么牙齿总是白天不痛，晚上痛？
    		•
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
    腐乳肉 白萝卜水上色至少得蒸俩小时
        水席是地道的洛阳美食，而作为水席热菜“四镇桌”之一的腐乳肉深受食客欢迎，春节期间的餐桌上，怎能少了它。
  • ·双休日到新安逛逛吧
  • ·赶会：超市里没的，这儿能找到
  • ·60岁的他每周和大山亲密约会
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 沉睡地下千余年的洛阳龙兴寺重见天日 ...
  • 洛阳首批“刷脸神器”在龙门高铁站启用
  • 武则天儿媳妇墓中壁画 见证一千多年前...
  • 王琰君到部分重点城建一线调研
  • “洛阳造”全液压移动电站出口迪拜
  • 因环保问题整改不力 汝阳伊川偃师被约谈
  • 洛阳：文旅融合，共生共荣描绘诗和远方
  • 宜阳洛宁连发“偷小孩”事件？警方辟...
  • 洛阳市开展百日行动 整治“保健”市场...
  • 洛阳召开中央环境保护督察“回头看”...
    		•
    百姓呼声
    网友建议春运期间客运汽车运营时间延长
    办了居民医保，生产剖腹产能补助多少？
    精彩图片
    洛阳：夜太美 人陶醉
    洛阳：双向开放，释放...
    灯笼春联热销 洛城年味...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    偃师蔺窑村收银条

    挂起红灯过大年

    过了腊八就是年

    冬天看花
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605