洛阳省级科技企业孵化器增至19家

记者日前从市科技局获悉，省科技厅近期公布了2018年度河南省科技企业孵化器认定名单，我市新安县洛新产业集聚区创业服务中心入围。至此，全市省级科技企业孵化器总数增至19家。 记者日前从市科技局获悉，省科技厅近期公布了2018年度河南省科技企业孵化器认定名单，我市新安县洛新产业集聚区创业服务中心入围。至此，全市省级科技企业孵化器总数增至19家。 洛新产业集聚区创业服务中心成立于2016年，设有创业孵化区、企业加速区、商务洽谈路演区、公共会议展示区和露天休闲区，吸引了智能装备、新材料、新能源、电子信息等产业领域科技型企业进驻。该中心致力于将创业创新与产业转型升级相结合，针对孵化器内入孵企业与创客团队发展融资需要，设立了100万元的创业孵化专项资金，重点扶持具有自主知识产权、较大市场潜力及较好产业化前景的新产品开发，助力企业快速成长。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）