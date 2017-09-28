洛阳首批“刷脸神器”在龙门高铁站启用

19日，在洛阳龙门高铁站进站口，旅客正在通过“实名制快速验证闸机”通道，快捷进站。

19日，在洛阳龙门高铁站进站口，旅客正在通过“实名制快速验证闸机”通道，快捷进站。

为备战春运，龙门高铁站从18日起启用6台“实名制快速验证闸机”，这是我市首批投入使用的“刷脸神器”。该机集验票、验证、验人、检票四大功能于一身，旅客无需使用车票，只需刷身份证并刷脸就可完成“票、证、人”合一的全部验证，并且完成检票，直接乘车。

新设备的投入使用将大大加快龙门高铁站旅客的检票速度。不管旅客取不取票都可以只刷身份证进站。经测算，以往人工检票，每名旅客进站平均需5至8秒，现在1至2秒即可完成。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 张志江 摄）