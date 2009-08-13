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宜阳洛宁连发“偷小孩”事件？警方辟谣：假的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-01-20 17:56

　　这两天，宜阳县一些人的微信朋友圈里流传多段旁白为“一女子在宜阳县锦华购物广场偷孩子”的视频。无独有偶。洛宁人朋友圈也疯传一个“洛宁县城西木工厂附近有人偷孩子”的视频。今日，洛报融媒记者从两地警方获悉，俩视频内容虽然不一样，但内容均不实，警方已发布辟谣通报。

宜阳“女子偷小孩”谣言视频画面

　　宜阳：

　　记者从宜阳警方提供的两段旁白为“一女子偷孩子”的视频中看到，在一商场内，两名身穿警服的男子控制着一名年轻女子朝商场外走去。

　　宜阳县公安局相关部门负责人说，18日15时许，宜阳县公安局城关派出所接到报警：宜阳锦华购物广场内有人闹事。民警到场了解到，报警人是购物广场的商户，报警原因是报警人因拒绝一名年轻女子王某到店应聘，双方发生争执。

　　处警民警现场调解中，王某态度恶劣。民警多次警告无效后，将其强制带离。“民警带离王某过程中，有围观者拍了视频，并在朋友圈散布该消息，随着消息转发扩散，竟成了‘一女子偷小孩被抓’。”民警说，实际上，当日下午，经民警批评教育，王某已认识到错误，事件得到妥善解决。

　　鉴于“一女子偷小孩”的假消息在朋友圈持续发酵，19日19时41分，宜阳县公安局通过官方微信公众号发布了情况通报。

　　洛宁：

　　无独有偶，记者又发现，1月20日12时许，洛宁县公安局通过官方微博“平安洛宁”也发布了一则关于“偷小孩”的辟谣通报。

　　该通报称，近日，网传“洛宁县城城西木工厂附近有人偷孩子”的视频等信息。经警方核实，视频内容实际情况为：2019年1月19日10时40分许，犯罪嫌疑人赵某某到洛宁县回族镇政府西侧的“人人乐生活超市”购买物品，期间超市员工发现赵某某盗窃超市物品，于是立即报警，赵某某听闻报警后与超市工作人员在超市门外发生争吵，在争吵过程中赵某某持刀将超市工作人员刘某某头部捅伤。随后，犯罪嫌疑人赵某某被赶到的公安民警现场抓获。

　　该通报还提到，“目前，犯罪嫌疑人赵某某因涉嫌抢劫罪，已于2019年1月20日0时被我局刑事拘留。截至目前，洛宁警方没有接到任何事关“有人偷孩子”的相关报警和警情，网传信息均属谣言。”

　　警方提醒，网络不是法外之地，请自觉遵守互联网相关法律法规，不造谣，不信谣、不传谣。对编造、传播网络谣言的行为，公安机关将依法查处。（洛报融媒记者 郭学锋）
[ 责任编辑：马佳佳]
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