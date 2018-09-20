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孟津：改造农村敬老院 打造幸福大家园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-20 09:23

　　横水镇养老院工作人员给老人们包饺子

　　常袋镇养老院里的健身房

　　近日，记者在孟津县麻屯、常袋、横水及城关镇的敬老院里看到，改造后的敬老院环境优美、干净整洁，人们茶余饭后聚在一起唱红歌，尽情欢度大家园里的快乐时光。

　 　去年以来，孟津县本着以民为本、为民解困、为民服务的民政宗旨，将农村敬老院提升改造作为县委、县政府“2018年十大民生实事”工程和实施“百城提 质”建设工程的重要载体，按照“高标准设计，高质量建设，全方位推进”的思路，先后投资近500万元对各镇的农村敬老院进行了提升改造，全面推进农村敬老 院建设和管理。

　　麻屯镇养老院环境优美

　　常袋镇养老院里的监控室

　　此次对农村敬老院提升改造的主要内容包括建设消防喷淋设施、安装视频监控设施、实施墙面美化、改建无障碍通道、增设供暖 设施、开展厨房改造、实施食品安全管理及建设护理型房间等。除改善集中供养老年人的生活设施外，该县还提高了供养标准，极大提升了特困供养人员的生活水 平。同时，该县加强了农村敬老院里的工作人员在服务技能方面的培训，从而提高了其护理水平和服务质量。

　　如今，护理床、呼叫器、消防喷淋 设施、报警器、适应老龄化设备等，养老服务设施，已成为农村敬老院中的标配。目前，该县的10所农村敬老院已入住集中供养的387名老年人，他们正愉快地 过着新时代老有所居，老有所乐的安全、舒适、幸福新生活。（洛阳日报记者 梅占国 特约通讯员 郑战波 摄）

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[ 责任编辑：张惟一]
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