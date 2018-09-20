洛阳：小康路上足音铿锵

无论是贫困群众让日子过得更好的“小目标”，还是决胜全面小康、实施乡村振兴的“大蓝图”，刚刚过去的2018年，小康路上，我们走得很坚定。

核桃熟了，农户笑了

岁月不居，时节如流，脱贫攻坚又一年。

无论是贫困群众让日子过得更好的“小目标”，还是决胜全面小康、实施乡村振兴的“大蓝图”，刚刚过去的2018年，小康路上，我们走得很坚定。

这一年，全市脱贫攻坚取得重大决定性成就，河洛山乡11.74万农村贫困人口脱贫，277个贫困村退出，5992户20497人搬新家、过新年，栾川、宜阳、洛宁、伊川4个贫困县经市级初审，有望如期脱贫摘帽。

新的一年，新的出发。市委十一届九次全体(扩大)会议吹响“整体脱贫、稳定脱贫”的冲锋号。只要聚焦精准、苦干实干，我们一定能兑现庄严的承诺，一定能实现历史的跨越。

洛宁县赵村镇工业园，村民在扶贫车间内加工艾条

1 责任落实：尽锐出战倾全力

“挪穷窝、换穷业，感恩共产党，感谢总书记！”2018年，栾川县潭头镇大坪村的王东晓一家告别大山深处，搬进了亮堂的搬迁社区。

靠金融扶贫贷款，王东晓在重渡沟景区做起了小生意，妻子在社区扶贫车间务工，每月都有稳定收入。“这么滋腻的好光景，一定要‘吃劲’过！”王东晓满脸笑意。

2018年，和王东晓家一样，全市有11.74万贫困群众过上了好日子。而每一个脱贫百姓身后，都有一批夙兴夜寐的扶贫干部，都有一套精准细密的帮扶工作。

一年来，我市狠抓责任落实，坚持以人民为中心，切实扛起脱贫攻坚政治责任，尽锐出战、倾力而为，写下了浓墨重彩洛阳篇章中最温暖的一页。

脱贫攻坚责任体系更加牢固。从“洛阳南极”嵩县白河镇，到宜阳最偏远的花果山乡；从汝阳、洛宁等贫困地区，到新安、偃师等非贫困地区，市委书记李亚的足迹遍布大多数脱贫任务重的乡镇，不发通知、不打招呼、直奔一线，与干群同坐一条板凳，拉家常、问实情、察实效。领导挂帅出征、以上率下，四级书记抓扶贫的局面迅速形成。

脱贫攻坚帮扶责任层层压实。脱贫攻坚14个重大专项工作指挥部握指成拳、合力攻坚；所有贫困村和贫困发生率超过20%的非贫困村驻村帮扶实现全覆盖，2600多名驻村干部在脱贫一线，留下脚印、洒下汗水；城市区对口帮扶6个贫困县及2个脱贫任务较重的非贫困县，299家民营企业帮扶234个贫困村，同向同行，共赴小康。

脱贫领域“一转三推进”引向纵深。坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，深入开展“九个一”大走访活动，遍访有贫困人口的行政村及所有农户，听民声、问民需、解民忧，群众满意度显著提升。统筹规范督查检查考核工作，督查由过去每月一次减为每季度一次，考核由每年两次调整为每年一次，并整合脱贫成效考核、党政正职履行脱贫攻坚责任、行业部门考核一并进行，不再开展第三方评估工作，切实减轻基层负担。

把脱贫职责扛在肩上，把脱贫任务抓在手里，一步一个脚印，稳扎稳打向前走，全社会参与的大扶贫格局更加牢固。

嵩县田湖镇裴村，山村土路变成平整的水泥路

2 政策落实：重大专项破瓶颈

天寒地冻，拧开包裹严实的水龙头，清水喷涌而出……伊川县半坡镇老君堂村的杜要争笑逐颜开，他要感谢饮水安全工程的落地实施。

明亮的教室、松软的操场，音乐、美术、体育课程齐全……得益于农村寄宿制学校建设提升，新安县铁门镇高沟小学的孩子正享受着更高质量的教育。

不愁吃、不愁穿，有“宾馆式”的住宿条件，还能享受到专业护理……走进嵩县饭坡镇残疾人托养中心，生活在这里的残疾人活得舒心、过得体面，都竖起大拇指。

…………

一年来，我们狠抓政策落实，以脱贫攻坚14个重大专项为抓手，铆足劲、抓落实，因村因户因人精准施策，用一个个“实招”换来一张张笑脸。

群众收入上不去，贫困帽子就摘不掉。聚焦贫困群众稳定增收，全力打好产业扶贫、就业创业扶贫、生态扶贫、金融扶贫“四场硬仗”，1055个产业项目落地开花，16.8万贫困劳动力转移就业，2284个生态护林员“林中上岗”，1321个“普惠金融服务站”开到群众家门口，让老百姓的“钱袋子”越来越鼓。

贫困地区发展欠账多，最直观的是公共服务差距大。聚焦提升保障水平，统筹推动健康扶贫、教育扶贫、扶贫助残、易地扶贫搬迁、危房改造清零、扶贫扶志“六大行动”，贫困群众基本医疗保险实现全覆盖，新建、改扩建农村寄宿制学校114所，贫困重度失能残疾人实现集中托养，20497名山区群众挪穷窝、换穷业，孝心基金、爱心超市、文明家庭评选等正向激励举措深入人心。

基础设施建设是脱贫攻坚的先导工程。聚焦夯实脱贫基础，加快实施交通扶贫、水利扶贫、电网升级和网络扶贫、环境整治“四项工程”，吃水难、行路难、环境脏乱差、部分贫困地区不能收看电视节目等突出短板得到加强，基础能力持续提升。

涉险滩、闯难关、辟新径，一场又一场硬仗打了下来。如今，更稳定的工作、更满意的收入、更舒适的居住条件、更可靠的社会保障，正全面提升贫困群众的获得感、幸福感、安全感。

栾川县潭头镇易地扶贫搬迁安置小区旁建起水生态文化主题公园

3 工作落实：攻坚拔寨固根基

“十三五”以来，全市脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深，前所未有。现在看，脱贫攻坚的“硬骨头”是深度贫困和特殊贫困群众的脱贫问题。

一年来，我们狠抓工作落实，坚持抓重点、补短板、强弱项，抓基层、打基础、固根基，推动脱贫攻坚工作向高质量发展、高水平迈进。

聚焦攻克深度贫困的“坚中之坚”，全年投入各类扶贫资金5.87亿元用于支持深度贫困县嵩县，在深度贫困村投资4.45亿元、实施扶贫项目1123个。针对贫困老年人、重度残疾人、重病患者等特困群体，将农村低保年标准提高到3480元/人，累计民政兜底保障贫困群众9.9万名，27.33万贫困人口纳入城乡居民养老保险覆盖范围。

聚焦非贫困地区“平衡推进”，我市特别出台政策，加大对非贫困县非贫困村贫困人口的投入支持力度，做到扶贫投入与脱贫攻坚任务相匹配，决不让非贫困村贫困人口脱贫工作成为盲区和空白点。

新安县青要山镇，重度残疾人集中托养中心建成

聚焦做好巡视“后半篇文章”，对中央巡视、国家考核等反馈问题照单全收，坚持立行立改、真抓实改，坚持上下联动、举一反三，以问题的全面整改促进工作的全面提升。

聚焦群众满意的“最终目标”，各级扶贫部门全部设立公布信访服务热线，确保群众政策不清有处问、建议意见有人听、矛盾苦衷有处诉。

“冰点”逐渐消融、“难点”接连破题、“底线”层层筑牢。前不久，2018年计划退出的4个贫困县顺利通过市级初审，有望如期脱贫摘帽，为2019年全市整体脱贫、稳定脱贫打下决定性基础。

翻开新年的日历，“汝阳、嵩县脱贫摘帽，5.4万农村贫困人口稳定脱贫”的重担已然扛在肩头。在最要紧、最“吃劲”的时候，只要始终保持一股拼劲、钻劲、韧劲，心往一处想、劲往一处使，就一定能夺取脱贫攻坚战的全面胜利。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 刘慧超 段程亮 ）

宜阳县董王庄乡前村，驻村第一书记指导蔬菜种植（本篇图片由 曾宪平 鲁博 刘冰 常世峰 摄）

数说脱贫攻坚

●2018年，我市坚持脱贫目标导向，实现11.74万贫困人口脱贫，20497名群众乔迁新居，栾川、宜阳、洛宁、伊川4县有望如期脱贫。

●2018年，我市坚持抓党建促脱贫，完成驻村第一书记交接，新选派第一书记885名，选派驻村工作队860个，驻村干部2683名。以村“两委”集中换届选举为契机，1287名贫困村创业致富带头人当选村“两委”委员。

●2018年，我市坚持以作风攻坚促脱贫攻坚，持续深化“一转三推进”，开展集中宣讲活动近1200场，走访贫困户12.4万余户、非贫困户66万余户，向群众提供致富信息近16.7万条，群众满意度显著提升。( 云飞 整理 )