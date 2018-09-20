《洛阳市国家储备林基地建设方案（2018—2022年）》获批

我市林业生态建设获得重大政策利好，进入发展“快车道”。日前，国家林业和草原局正式批复《洛阳市国家储备林基地建设方案(2018—2022年)》，支持我市开展国家储备林基地建设。

我市林业生态建设获得重大政策利好，进入发展“快车道”。日前，国家林业和草原局正式批复《洛阳市国家储备林基地建设方案(2018—2022年)》，支持我市开展国家储备林基地建设。

国家储备林是国家为了保障木材安全、缓解珍稀树种及一般树种大径级材结构性短缺，在自然条件适宜地区，通过人工林集约栽培、现有林改培、抚育及补植补造等措施，营造的工业原料林、珍稀树种和大径级用材林等优质高效多功能森林，对于维护生态安全和木材安全具有重要的现实意义。

我市地跨黄河、淮河、长江三大流域，林业用地1284万亩，占全市国土面积的53%，占全省林业用地面积的1/7，生态区位十分重要。同时，我市也存在森林资源分布不均、重点区域绿化水平不高等问题。获批建设国家储备林基地，对加快生态文明建设具有重大意义。

按照建设方案，我市国家储备林基地规划总面积166.86万亩，其中，集约人工造林面积42.74万亩，现有林改培面积27.90万亩，中幼林抚育面积96.22万亩。该项目总投资约80亿元，建设期5年，后续生产运营期25年。

在布局规划上，我市将按照因地制宜、集中连片，统筹兼顾、突出重点，分类实施、效益优先，突出木材储备功能，绿化、美化、文化兼顾的原则，立足自然地理条件和现有林业资源，着力建设“三大片区、两个重点”。

国家储备林建设钱从哪里来？对此，项目将改变以政府为主体进行生态建设的方式，借助国家开发银行政策性贷款，积极吸引社会资本，在重点区域建设国家储备林基地，以开创性的林业投融资模式，全面提升林业建设的力度和规模，加快转变林业发展方式。

据测算，项目建设完成后，我市将新增有林地面积42.74万亩，森林覆盖率增加1.9个百分点，124.12万亩低质低效林和中幼林将通过改培和抚育改善林分质量，平均每年新增活立木蓄积66.97万立方米，有效保障生态安全、木材安全，持续带动林业增效、林农增收。

我市将着力建设“三大片区、两个重点”

三大片区

●南部西南部山区储备林基地：

该区域是我市国储林项目主要承储基地，计划集约人工造林约22万亩，现有林改培21.40万亩，中幼林抚育89.60万亩，着力营造高质量储备林基地。

●中部黄土丘陵区储备林基地：

该区域河流、道路密集，人口集中，主要安排集约人工造林约15万亩，重点培育银杏、楸树、槭树、核桃等生态经济效益兼优的储备林基地。

●东北部河川区储备林基地：

该地区主要安排集约人工造林约5万亩，着力打造沿黄和北邙生态屏障，培育大径级用材林为主的储备林和苗木基地。

两个重点

●城郊储备林建设：

在城市(县城)近郊，以及重点乡镇周边区域，通过储备林基地建设让群众直接分享林业建设成果。

●重点区域储备林建设：

在重要道路、河流、水库两侧和周边，通过储备基地建设与生态文明建设相结合，实现效益最大化。 （洛阳日报记者 白云飞 通讯员 牛新安）