洛宁：移民新村景致好 搬迁群众乐陶陶

近日，记者在洛宁县涧口乡洛宁抽水蓄能电站移民新村看到，气派靓丽的二层小楼一排排矗立，迁入新居的群众喜上眉梢。该移民新村面积约21.4亩，建设32套院落型安置房屋，配套建设文化室、卫生室、休闲广场、临街商铺等，极大改善了深山沟迁出群众的生活环境。

近日，记者在洛宁县涧口乡洛宁抽水蓄能电站移民新村看到，气派靓丽的二层小楼一排排矗立，迁入新居的群众喜上眉梢。该移民新村面积约21.4亩，建设32套院落型安置房屋，配套建设文化室、卫生室、休闲广场、临街商铺等，极大改善了深山沟迁出群众的生活环境。

洛宁抽水蓄能电站工程位于涧口乡境内，设计总装机140万千瓦，总投资88.8亿元，是国家抽水蓄能电站重点项目，上水库库容853万立方米、下水库库容900万立方米，计划2025年第一台机组投入运行，2026年全部机组投产，目前正在进行筹建期工程施工。项目投产后，年平均发电量可达12亿千瓦时，带动旅游业等相关产业发展。（洛阳日报记者 鲁博 通讯员 赵笑菊 李峰 摄）