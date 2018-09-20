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洛宁：移民新村景致好 搬迁群众乐陶陶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-20 09:01

　　近日，记者在洛宁县涧口乡洛宁抽水蓄能电站移民新村看到，气派靓丽的二层小楼一排排矗立，迁入新居的群众喜上眉梢。该移民新村面积约21.4亩，建设32套院落型安置房屋，配套建设文化室、卫生室、休闲广场、临街商铺等，极大改善了深山沟迁出群众的生活环境。

　　洛宁抽水蓄能电站工程位于涧口乡境内，设计总装机140万千瓦，总投资88.8亿元，是国家抽水蓄能电站重点项目，上水库库容853万立方米、下水库库容900万立方米，计划2025年第一台机组投入运行，2026年全部机组投产，目前正在进行筹建期工程施工。项目投产后，年平均发电量可达12亿千瓦时，带动旅游业等相关产业发展。（洛阳日报记者 鲁博 通讯员 赵笑菊 李峰 摄）

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[ 责任编辑：张惟一]
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