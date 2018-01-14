男子骑摩托车被剐蹭摔倒后 打电话叫来父亲一起殴打对方

17日，长春路派出所民警告诉记者一件事儿：老话说“打虎亲兄弟，上阵父子兵”，可是，有这么一对父子把劲儿用错了地方。前几天，涧西区周山路发生一起斗殴事件。一男子骑摩托车被三轮摩托车剐蹭摔倒后，打电话叫来父亲，俩人一起殴打三轮摩托车司机。

17日，长春路派出所民警告诉记者一件事儿：老话说“打虎亲兄弟，上阵父子兵”，可是，有这么一对父子把劲儿用错了地方。前几天，涧西区周山路发生一起斗殴事件。一男子骑摩托车被三轮摩托车剐蹭摔倒后，打电话叫来父亲，俩人一起殴打三轮摩托车司机。

13日8时许，有市民报警称，在周山路与南昌路交叉口附近，有3名男子街头斗殴。民警赶到现场进行制止，经了解，24岁的周某早上骑摩托车上班途中，被50岁的申某驾驶三轮摩托车剐蹭摔倒，申某未停车查看，便驾车离开。

周某起身后驾摩托车追上申某。随后，双方发生争吵并扭打，其间周某打电话叫来父亲助阵，俩人将申某打伤。

经民警调解处理，周某认识到错误，最终双方握手言和，父子俩赔偿申某医药费，申某给周某修理摩托车。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）